В ОП стоит истерика: какое решение готовится в Раде

Кравцев Сергей
Злые языки Банковой говорят, что в Офисе президента стоит настоящая истерика. Это потому, что в ближайшее время из "Слуги народа" планируют выйти более 10 нардепов. Этот демарш с большой вероятностью состоятся вместе с нынешним главой президентской фракции Давидом Арахамией. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказывает бывший нардеп, политический аналитик Борислав Береза.
Офис президента. Фото: из открытых источников
Экс-нардеп отмечает, неважно, решится ли Давид Арахамия на выход из фракции или нет, в ОП уже яростно ненавидят его и называют не лужа умными словами.
По его словам, всем украинцам не будет лишним запастись как можно большей порцией попкорна.
