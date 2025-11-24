В ОП стоит истерика: какое решение готовится в Раде

Злые языки Банковой говорят, что в Офисе президента стоит настоящая истерика. Это потому, что в ближайшее время из "Слуги народа" планируют выйти более 10 нардепов. Этот демарш с большой вероятностью состоятся вместе с нынешним главой президентской фракции Давидом Арахамией. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказывает бывший нардеп, политический аналитик Борислав Береза.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Экс-нардеп отмечает, неважно, решится ли Давид Арахамия на выход из фракции или нет, в ОП уже яростно ненавидят его и называют не лужа умными словами.

"Потому что друзья Карлсона и Али-Баба понимают, что это фактически начинается попытка избавиться от контроля ВР Ермаком и вернуть субъектность парламента. А еще это начало пути Арахамии на должность спикера ВР. Потому что кто-то будет вынужден подписывать дерьмо-соглашения с РФ, а человек, который писал письма в Лондонский суд в защиту Абрамовича и утверждал, что тот спас 400 000 украинцев, и не такое может подписать", – отметил Борислав Береза.

По его словам, всем украинцам не будет лишним запастись как можно большей порцией попкорна.

