Україну можуть почати примушувати до виборів та нових мирних ініціатив: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Головне питання на яке поки немає відповіді – ця урядова криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел
Політолог зазначив, що корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.
Він пояснює, адже збереження уряду буде топити президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд – це ослаблювати впливи Банкової.
Читайте також на порталі "Коментарі" — наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про збори спеціального засідання через корупційний скандал в енергетиці. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".
"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до недавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками "Енергоатому", — заявили в компанії.