Україну можуть почати примушувати до виборів та нових мирних ініціатив: що сталося

Головне питання на яке поки немає відповіді – ця урядова криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Політолог зазначив, що корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.

"Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який "перезавантажить" ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити ні. Бо у нас не політична, а управлінська криза. Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду "народної довіри", який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал", – зазначив політолог.

Він пояснює, адже збереження уряду буде топити президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд – це ослаблювати впливи Банкової.

"Як далі буде розвиватися ситуація? Ця історія, вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити. В гру точно включаться європейці і, можливо, американці, якщо досі не були включеними. І тут ми можемо стати свідками історій по примушуванню нас до виборів та по новим мирним ініціативам", – констатував Вадим Денисенко.

