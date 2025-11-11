Украину могут начать принуждать к выборам и новым мирным инициативам: что произошло

Главный вопрос на который пока нет ответа – этот правительственный кризис исключительно украинский или все же, есть с начала игрой более широкого круга участников. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Политолог отметил, что коррупция остается главной темой государства. Уже после площади картонок стало понятно, что Банковой все сложнее наносить свою повестку дня. Последние события только подтверждают эту точку зрения.

"Можно ли сейчас создать коалиционное правительство, которое "перезагрузит" ситуацию? Думаю, что нет. Вернее изменить можно, а перезагрузить нет. Потому что у нас не политический, а управленческий кризис. Однако игра сейчас идет на отставку правительства и создание правительства "народного доверия", которое должно стать противовесом власти Зеленского. И для Банковой это не очень хороший сигнал", – отметил политолог.

Он объясняет, ведь сохранение правительства будет топить президента, потому что коррупционные скандалы будут еще интенсивнее. Создавать новое правительство – это ослаблять влияние Банковой.

Как дальше будет развиваться ситуация? Эта история уже начинает жить собственной жизнью и просто отставкой нескольких людей дело невозможно закончить. В игру точно включатся европейцы и, возможно, американцы, если до сих пор не были включены. И здесь мы можем стать свидетелями историй по принуждению нас к выборам и новым мирным инициативам", – констатировал Вадим Денисенко.

