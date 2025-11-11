Украину могут начать принуждать к выборам и новым мирным инициативам: что произошло

Рубрики
Кравцев Сергей
Главный вопрос на который пока нет ответа – этот правительственный кризис исключительно украинский или все же, есть с начала игрой более широкого круга участников. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог отметил, что коррупция остается главной темой государства. Уже после площади картонок стало понятно, что Банковой все сложнее наносить свою повестку дня. Последние события только подтверждают эту точку зрения.
Он объясняет, ведь сохранение правительства будет топить президента, потому что коррупционные скандалы будут еще интенсивнее. Создавать новое правительство – это ослаблять влияние Банковой.
Читайте на портале "Комментарии" — наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о собрании специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетике. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".
"Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с работниками "Энергоатома", — заявили в компании.