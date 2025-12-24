Український президент уперше допустив виведення ЗСУ з Донбасу, але з умовою: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський, презентувавши журналістам 20 пунктів оновленого мирного плану, по суті дав зрозуміти, що Київ допускає можливість відведення своїх сил зі східних регіонів для формування демілітаризованої зони. Водночас така опція можлива лише за умови симетричних кроків з боку Росії. Про це повідомляє The Washington Post.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

У матеріалі зазначається, що представлений документ став першим сигналом готовності України до обговорення потенційних компромісів у територіальному питанні. Разом із тим саме ця тема залишається однією з найскладніших у будь-яких переговорах щодо завершення війни.

Журналісти наголошують, що оприлюднений Зеленським план із 20 пунктів наразі не є фінальним і не погоджений з російською стороною. Очікується, що Москва може категорично не прийняти низку ключових положень, зокрема вимогу про виведення російських військ з територій Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

У публікації підкреслюється, що навіть остання версія мирного плану демонструє незмінну позицію України щодо небажання залишати східні регіони. Водночас Київ готовий розглядати такий сценарій виключно за умови дзеркальних дій з боку Росії, зазначили у виданні.

Також The Washington Post звертає увагу, що реалізація подібної домовленості потребуватиме проведення загальнонаціонального референдуму. Організувати його без режиму припинення вогню буде надзвичайно складно. Окрім цього, необхідною умовою залишається згода Росії з цими та іншими пунктами мирного плану, що наразі виглядає малоймовірним.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що поки у світі розраховували на умовне "різдвяне диво" та можливе підписання мирної угоди до 25 грудня, у Москві дійшли висновку, що чинний варіант документа потребує суттєвого доопрацювання. Росія не відмовляється від нього повністю, аби не загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом, однак і погоджуватися на підписання в нинішньому вигляді не готова.

За словами співрозмовника видання, у Кремлі підходять до аналізу документа "з холодною головою", однак розглядають його як "типовий український план". Російська сторона наполягатиме на включенні до угоди таких положень.

