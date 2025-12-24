Украинский президент впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но с условием: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский, представив журналистам 20 пунктов обновленного мирного плана, по сути дал понять, что Киев допускает возможность отвода своих сил из восточных регионов для формирования демилитаризованной зоны. В то же время, такая опция возможна только при условии симметричных шагов со стороны России. Об этом сообщает The Washington Post.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В материале отмечается, что представленный документ стал первым сигналом готовности Украины к обсуждению потенциальных компромиссов по территориальному вопросу. Вместе с тем, именно эта тема остается одной из самых сложных в любых переговорах по завершению войны.

Журналисты отмечают, что обнародованный Зеленским план по 20 пунктам пока не является финальным и не согласован с российской стороной. Ожидается, что Москва может категорически не принять ряд ключевых положений, в частности, требование о выводе российских войск с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

В публикации подчеркивается, что даже последняя версия мирного плана демонстрирует неизменную позицию Украины по нежеланию покидать восточные регионы. В то же время Киев готов рассматривать такой сценарий исключительно при зеркальных действиях со стороны России, отметили в издании.

Также The Washington Post обращает внимание, что реализация подобной договоренности потребует проведения общенационального референдума. Организовать его без режима прекращения огня будет очень сложно. Кроме этого, необходимым условием остается согласие России с этими и другими пунктами мирного плана, что в настоящее время выглядит маловероятным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пока в мире рассчитывали на условное "рождественское чудо" и возможное подписание мирного соглашения до 25 декабря, в Москве пришли к выводу, что действующий вариант документа требует существенной доработки. Россия не отказывается от него полностью, чтобы не заострять отношения с президентом США Дональдом Трампом, однако и соглашаться на подписание в нынешнем виде не готова.

По словам собеседника, в Кремле подходят к анализу документа "с холодной головой", однако рассматривают его как "типичный украинский план". Российская сторона будет настаивать на включении в соглашение таких положений.

