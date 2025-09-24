logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Український міністр порівняв себе з Богом (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Український міністр порівняв себе з Богом (ВІДЕО)

Михайло Федоров назвав роботу міністра "божественною".

24 вересня 2025, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав свою роботу "божественною". За його словами, він створює правила гри для мільйонів людей, подібно до того, як це робить Бог.

Український міністр порівняв себе з Богом (ВІДЕО)

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Михайло Федоров в інтерв’ю для "Армія TV" розповідав про виробництво дронів в Україні. Під час розмови міністр назвав свою роботу "цікавою" та такою, яку може робити Бог, тобто дозволяє створити нові умови для великої кількості людей.

"Узагалі, знаєте, робота міністерська – це божественна якась робота, тому що ти проєктуєш правила гри. От яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей? Це там Бог є і не знаю, хто ще є. Тобто це насправді робота, яка досить цікава", – сказав Федоров.

Курйозні слова міністра про "божественну" роботу можна переглянути на відео нижче:

Міністр продовжив свій виступ про виробництво дронів. Федоров нагадав, що раніше в Україні не існувало аналога популярного квадрокоптера Mavic і саме завдяки підтримці міністерства з’явився український варіант, створений за його технічними завданнями, з грантовою підтримкою та фінансуванням. 

"У нас неймовірна технологія розвивається. Результат на табло. Відкриваєш табло. Чим ми вбиваємо більше всього? Українськими виробниками", – додав Федоров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у рейтингу політиків лише троє мають позитивний баланс довіри у населення. У списку опинилися Володимир Зеленський, Віталій Кім та Михайло Федоров.

Також "Коментарі" писали, що Федоров розповів про "Amazon для війни". За словами міністра військові вже зробили замовлення на понад мільярд гривень на платформі.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ePBwCKgrdrg&t=1180s
