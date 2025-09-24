logo

Украинский министр сравнил себя с Богом (ВИДЕО)
Украинский министр сравнил себя с Богом (ВИДЕО)

Михаил Федоров назвал работу министра "божественной".

24 сентября 2025, 11:05
Первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал свою работу "божественной". По его словам, он создает правила игры для миллионов людей, подобно тому, как это делает Бог.

Украинский министр сравнил себя с Богом (ВИДЕО)

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Михаил Федоров в интервью для "Армия TV" рассказывал о производстве дронов в Украине. Во время разговора министр назвал свою работу "интересной" и такой, которую может делать Бог, то есть позволяет создать новые условия для большого количества людей.

"Вообще, знаете, работа министерская – это божественная какая-то работа, потому что ты проектируешь правила игры. Вот какая еще есть работа, где ты создаешь правила игры для миллионов людей? Это там Бог есть и не знаю, кто еще есть. То есть это действительно работа, которая довольно интересна", – сказал Федоров.

Курьезные слова министра о "божественной" работе можно посмотреть на видео ниже:

Министр продолжил свое выступление о производстве дронов. Федоров напомнил, что ранее в Украине не существовал аналог популярного квадрокоптера Mavic и именно благодаря поддержке министерства появился украинский вариант, созданный по его техническим задачам, с грантовой поддержкой и финансированием.

"У нас невероятная технология развивается. Результат на табло. Открываешь табло. Чем мы убиваем больше всего? Украинскими производителями", – добавил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рейтинге политиков только трое имеют положительный баланс доверия у населения. В списке оказались Владимир Зеленский, Виталий Ким и Михаил Федоров.

Также "Комментарии" писали, что Федоров рассказал о "Amazon для войны". По словам министра, военные уже сделали заказ на более миллиарда гривен на платформе.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ePBwCKgrdrg&t=1180s
