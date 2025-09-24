Украинский министр сравнил себя с Богом (ВИДЕО)

Первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал свою работу "божественной". По его словам, он создает правила игры для миллионов людей, подобно тому, как это делает Бог.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Михаил Федоров в интервью для "Армия TV" рассказывал о производстве дронов в Украине. Во время разговора министр назвал свою работу "интересной" и такой, которую может делать Бог, то есть позволяет создать новые условия для большого количества людей.

"Вообще, знаете, работа министерская – это божественная какая-то работа, потому что ты проектируешь правила игры. Вот какая еще есть работа, где ты создаешь правила игры для миллионов людей? Это там Бог есть и не знаю, кто еще есть. То есть это действительно работа, которая довольно интересна", – сказал Федоров.

Курьезные слова министра о "божественной" работе можно посмотреть на видео ниже:

Министр продолжил свое выступление о производстве дронов. Федоров напомнил, что ранее в Украине не существовал аналог популярного квадрокоптера Mavic и именно благодаря поддержке министерства появился украинский вариант, созданный по его техническим задачам, с грантовой поддержкой и финансированием.

"У нас невероятная технология развивается. Результат на табло. Открываешь табло. Чем мы убиваем больше всего? Украинскими производителями", – добавил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рейтинге политиков только трое имеют положительный баланс доверия у населения. В списке оказались Владимир Зеленский, Виталий Ким и Михаил Федоров.

Также "Комментарии" писали, что Федоров рассказал о "Amazon для войны". По словам министра, военные уже сделали заказ на более миллиарда гривен на платформе.