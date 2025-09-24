Украинский министр сравнил себя с Богом (ВИДЕО)

Рубрики
Slava Kot
Первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал свою работу "божественной". По его словам, он создает правила игры для миллионов людей, подобно тому, как это делает Бог.
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Михаил Федоров в интервью для "Армия TV" рассказывал о производстве дронов в Украине. Во время разговора министр назвал свою работу "интересной" и такой, которую может делать Бог, то есть позволяет создать новые условия для большого количества людей.
Курьезные слова министра о "божественной" работе можно посмотреть на видео ниже:
Министр продолжил свое выступление о производстве дронов. Федоров напомнил, что ранее в Украине не существовал аналог популярного квадрокоптера Mavic и именно благодаря поддержке министерства появился украинский вариант, созданный по его техническим задачам, с грантовой поддержкой и финансированием.
