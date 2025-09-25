"Украинцев не получится обманывать": Гончаренко заявил, что Зеленский "мощно лжет"

В ходе визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Ответ Зеленского о ситуации с коррупцией в Украине раскритиковал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"И снова мощно. Мощно лжет Владимир Александрович на Fox News", — отметил политик.

Гончаренко рассказал, что ведущий прямо задал вопрос: люди в мире, в частности в США, волнуются из-за коррупции в Украине, из-за того, куда уходят деньги. Почему в его партии растет недовольство "чрезмерно персонализированным стилем управления" и попытками давить на антикоррупционные органы?

"А что ответил Зеленский? Он без сомнений заявил, что это все неправда. Мол, именно его партия годами защищала антикоррупционную систему и голосовала за все реформы", — рассказал народный депутат.

При этом Гончаренко напомнил, а разве не "Слуги" Зеленского несколько месяцев назад по прямому указанию пытались уничтожить независимость НАБУ и САП?

"Помните эти голосования? Тогда систему спасли не они, а вышедшие на улицу граждане. И теперь Зеленский имеет наглость рассказывать, что он сам — главный защитник антикоррупционных органов. Ложь имеет короткие ноги. Владимир Александрович, может у вас получится обманывать американцев, но украинцев — никогда", — заявил он.

Также Гончаренко привел информацию из издания The Economist, отметил: там прямо пишут, что украинцы остановили Зеленского от злоупотребления властью.

"На Fox News Владимир Александрович выступает как "главный борец с коррупцией". Но открываешь The Economist — и видишь совсем другое. Там пишут об узурпации власти, падении доверия и серьезных военных и экономических проблемах... Как неудобно", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко заявил о цинизме власти.



