"Украинцев не получится обманывать": Гончаренко заявил, что Зеленский "мощно лжет"

Кречмаровская Наталия
В ходе визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Ответ Зеленского о ситуации с коррупцией в Украине раскритиковал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Гончаренко рассказал, что ведущий прямо задал вопрос: люди в мире, в частности в США, волнуются из-за коррупции в Украине, из-за того, куда уходят деньги. Почему в его партии растет недовольство "чрезмерно персонализированным стилем управления" и попытками давить на антикоррупционные органы?
При этом Гончаренко напомнил, а разве не "Слуги" Зеленского несколько месяцев назад по прямому указанию пытались уничтожить независимость НАБУ и САП?
Также Гончаренко привел информацию из издания The Economist, отметил: там прямо пишут, что украинцы остановили Зеленского от злоупотребления властью.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко заявил о цинизме власти.