Українці отримають по 3000 км на "безкоштовні" потяги: популізм чи реальна допомога

Глава української держави Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні. Зокрема, у цій програмі закладена транспортна підтримка "УЗ-3000", якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів. Що ви можете сказати про цю ініціативу? На що розраховує влада, коли її ініціює? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Програма "УЗ-3000"

Досі незрозуміло за чий рахунок "банкет"

Політичний експерт Світлана Кушнір так відреагувала на ситуацію:

"Дуже важко коментувати плани по розвитку внутрішнього туризму, а як ще назвати ініціативи по 3000 км перевезення Укрзалізницею всіх громадян України, коли держава не може надати допомогу всім ВПО та примусово евакуйованим з зони бойових дій. Люди без житла і засобів існування мають, мабуть, жити якийсь час у вагонах, які похитуючись повезуть їх на тисячі км?".

Світлана Кушнір звернула увагу, що у першому читанні проголосований проект Держбюджету на 2026 рік. Відтак. виникає запитання, а в якій статті стоять видатки га такий "туризм"? При цьому точно відомо, що там є діра у 2 трильйони гривень.

"А, чого тоді ми дотуємо Укрзалізницю, бо збиткова, не можемо купити локомотиви і нові вагони та навіть побороти білетних спекулянтів, але маємо атракціон невиданої щедрості? Ціною кого буде оплачено це? Знову таки, якщо ця ініціатива запрацює лише і виключно через Дію, то самі найбільш вразливі верстви – пенсіонери, не зможуть ті 3000 км отримати. Хоча питання, а чи буде тоді у кожному напрямку і поїзді бригада лікарів, бо поважного віку людям кататися так може бути не дуже безпечно. Тому або скажіть вже, що скоро вибори, або перестаньте за рахунок бюджету прокачувати свої прожекти. Казали колись про таке – ні до Бога, ні до людей!", – зауважила експерт.

Спочатку Укрзалізниці треба навести лад з продажом квитків

Експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко відразу зазначив, щодо того на що розраховує влада даною програмою, то відповіді знайти важко, адже офіційного роз'яснення ми ще не бачили.

"Поки що єдине, що можна бачити в публічному просторі, то це дивні заяви члена наглядової ради Укрзалізниці, який у роботі Укрзалізниці, оскільки він журналіст та ще й не профільний, розуміється приблизно так, як свині в перлах. Як от він пояснив, що дана програма запускається для того, щоб щось там зрівняти, оскільки Укрзалізниця перевозить різну кількість громадян в різні періоди, тому ось заради цього... Чесно кажучи, взагалі не розумію, як все це можна до чогось зіставити. Бо, якщо почати рахувати, то виявляється дуже цікава річ, а саме, що Укрзалізниця суттєво скоротила перевезення пасажирів у 2020 році. Якщо взяти з 2016 по 2019 рік, то в середньому Укрзалізниця перевозила десь 155-170 млн пасажирів, то з 2020 по 2024 найбільший показник був у 2021 році і цей показник 81 млн пасажирів. А так загалом цей показник коливався від 50 до 70 млн у ці роки. Відповідно, Укрзалізниця постійно говорить про те, що були збитки. Але, якщо уважно подивитися на обсяги, то виявляється дуже цікава картина. Наприклад, у 2019 році Укрзалізницею було перевезено 155 млн пасажирів, а задекларовані збитки, принаймні, ті що є у медіа, 12,8 млрд грн. У 2020 році перевезли 68,3 млн осіб. А збитки склали 8,7 млрд грн. Тобто кількість перевезень в абсолютному обсязі зменшилася в 2,5 рази, а збитки зменшилися на 50%. Так може бути лише в одному випадку, коли ціни на перевезення суттєво зросли. Тому зараз, коли заявляють, що у серпні Укрзалізниця перевезла 2,6 млн пасажирів, а, наприклад, у лютому 1,9 мільйона пасажирів, виникає слушне запитання: навіть, якщо брати по максимуму, взявши за основу місяць який ви вказали тобто серпень, де 2,6 мільйона пасажирів було перевезено, і помножити це на 12 місяців, то виявляється що Укрзалізниця планує за 2025 рік перевести 31 млн пасажирів? Тобто вдвічі менше ніж в 2020 році. Так у вас там чогось не вистачає? У вас там щось не заповнене їздить?", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Юрій Гаврилечко говорить, про те, що цікава ситуація з Укрзалізницею він пересвідчився на власному досвіді, коли у жовтні два тижні не міг придбати квитки на потяг.

"Тому всі розмови про те, що якісь там вагони їздять не заповнені, м'яко кажучи, дуже просто перевіряється на маячнізм цього твердження спробою купити квиток. І будь-хто, хто буде намагатися купити квиток зрозуміє, що квитків нема. Тому виникає наступне запитання: яка нестача пасажирів? Ви про що? Єдина відповідь на всі ці фантастичні питання – це те, що з менеджментом Укрзалізниці якісь дуже кепські справи. Вони не вміють ні рахувати, ні планувати, ні пояснювати. Але, коли чиновники чи представники державної компанії починають так пояснювати свої дії і далі, швидше за все, до президента надходить викривлена інформація про реальний стан справ, то на базі викривленої інформації потім ухвалюється рішення, які дотичні і є наслідком лише цієї самої викривленої інформації. А потім ми з вами дивуємося та розмірковуємо, чому прийняте таке рішення. Ще раз наголошу, якщо взяти найбільший потік перевезень за цей рік, що оприлюднено Укрзалізницею, і спробувати це розтягнути на всі місяці у році, то виявиться, що Укрзалізниця перевезе цьогоріч пасажирів вдвічі менше, ніж у 2020 році", – зазначив експерт.

За його словами, перш ніж запускати якусь програму, треба навести лад з продажом квитків. Бо яка різниця яким чином влада запускає цю програму, якщо все одно квитків немає. Відповідно люди не зможуть скористатися цією послугою. Бо поки незрозуміло, як все ця програма буде організована, як люди зможуть придбати квитки, відповідно і незрозуміло який зиск від цієї програми для влади.

Підсумовуючи експерт навів ще одні дані, а саме, що у 2010 році Укрзалізниця перевезла у 15 разів більше пасажирів, ніж цього року, а саме більше 420 млн пасажирів на рік.

"Тому це питання організації процесів. Відповідно, якщо перевозити 31 млн пасажирів і перевозити 430 мільйонів, то собівартість перевезення одного пасажира буде різною, відповідно, замість збитків можуть бути і прибутки, причому досить пристойні прибутки. Тому всі спроби якось натягнути сову на глобус, тобто щось пояснити сезонними відхиленнями у перевезеннях виглядають дивно", – констатував Юрій Гаврилечко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українцям виплатять по 1000 гривень: на що їх можна буде витратити.



