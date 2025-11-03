Украинцы получат по 3000 км на "бесплатные" поезда: популизм или реальная помощь

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре. В частности, в этой программе заложена транспортная поддержка "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров. Что вы можете сказать об этой инициативе? На что рассчитывает власть, когда ее инициируют? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Программа "УЗ-3000"

До сих пор непонятно за чей счет "банкет"

Политический эксперт Светлана Кушнир так отреагировала на ситуацию:

"Очень трудно комментировать планы по развитию внутреннего туризма, а, как еще назвать инициативы по 3000 км перевозки по Укрзализныце всех граждан Украины, когда государство не может оказать помощь всем ВПЛ и принудительно эвакуированным из зоны боевых действий. Люди без жилья и средств существования должны, наверное, жить какое-то время в вагонах, которые, покачиваясь, повезут их на тысячи км?".

Светлана Кушнир обратила внимание, что в первом чтении проголосован проект Госбюджета на 2026 год. Следовательно. возникает вопрос, а в какой статье стоят расходы на такой "туризм"? При этом точно известно, что там есть дыра в 2 триллиона гривен.

"А чего тогда мы дотируем Укрзализныцу, потому что убыточная, не можем купить локомотивы и новые вагоны и даже побороть билетных спекулянтов, но имеем аттракцион невиданной щедрости? Ценой кого будет оплачено это? Опять же, если эта инициатива заработает только и исключительно через Действие, то самые уязвимые слои – пенсионеры, не смогут эти 3000 км получить. Хотя вопрос, а будет ли тогда в каждом направлении и поезде бригада врачей, потому что почтенного возраста людям кататься так может быть не очень безопасно. Поэтому либо скажите уже, что скоро выборы, либо перестаньте за счет бюджета прокачивать свои прожекты. Говорили когда-нибудь о таком – ни к Богу, ни к людям!", – отметила эксперт.

Сначала Укрзализныци нужно навести порядок с продажей билетов

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко сразу отметил, что на то, на что рассчитывает власть данной программой, ответа найти трудно, ведь официального разъяснения мы еще не видели.

"Пока единственное, что можно видеть в публичном пространстве, это странные заявления члена наблюдательного совета Укрзализныци, который в работе Укрзализныци, поскольку он журналист, да еще и не профильный, понимает примерно так, как свиньи в жемчуге. Как вот он объяснил, что данная программа запускается для того, чтобы что-то там сравнить, поскольку Укрзализныця перевозит разное количество граждан в разные периоды, поэтому ради этого... Честно говоря, вообще не понимаю, как все это можно к чему-то сопоставить. Потому что если начать считать, то оказывается очень интересная вещь, а именно, что Укрзализныця существенно сократила перевозку пассажиров в 2020 году. Если взять с 2016 по 2019 год, то в среднем Укрзализныця перевозила где-то 155-170 млн пассажиров, то с 2020 по 2024 год наибольший показатель был в 2021 году и этот показатель 81 млн пассажиров. В целом же этот показатель колебался от 50 до 70 млн в эти годы. Соответственно, Укрзализныця постоянно говорит о том, что были убытки. Но если внимательно посмотреть на объемы, то оказывается очень интересная картина. Например, в 2019 году Укрзализныцей было перевезено 155 млн пассажиров, а задекларированный ущерб, по крайней мере, имеющийся в медиа, 12,8 млрд грн. В 2020 году перевезли 68,3 млн человек. А ущерб составил 8,7 млрд грн. То есть количество перевозок в абсолютном объеме уменьшилось в 2,5 раза, а ущерб уменьшился на 50%. Так может быть только в одном случае, когда цены на перевозку существенно выросли. Поэтому сейчас, когда заявляют, что в августе Укрзализныця перевезла 2,6 млн пассажиров, а, например, в феврале 1,9 миллиона пассажиров, возникает правильный вопрос: даже если брать по максимуму, взяв за основу месяц который вы указали то есть август, где 2,6 миллиона пассажиров было перевезено, и умножить это 2025 год перевести 31 млн пассажиров? То есть вдвое меньше, чем в 2020 году. Так у вас там чего-то не хватает? У вас там что-то не заполненное ездит?", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Юрий Гаврилечко говорит, о том, что интересная ситуация с Укрзализныцей он убедился на собственном опыте, когда в октябре две недели не мог приобрести билеты на поезд.

"Поэтому все разговоры о том, что какие-то вагоны ездят не заполнены, мягко говоря, очень просто проверяется на бред этого утверждения попыткой купить билет. И любой, кто будет пытаться купить билет, поймет, что билетов нет. Поэтому возникает следующий вопрос: какая нехватка пассажиров? Вы о чем? Единственный ответ на все эти фантастические вопросы – это то, что с менеджментом Укрзализныци какие-то плохие дела. Они не умеют ни считать, ни планировать, ни объяснять. Но когда чиновники или представители государственной компании начинают так объяснять свои действия и дальше, скорее всего, к президенту поступает искаженная информация о реальном положении дел, то на базе искаженной информации затем принимаются решения, которые касаются и являются следствием только этой искаженной информации. А потом мы с вами удивляемся и размышляем, почему принято такое решение. Еще раз подчеркну, если взять наибольший поток перевозок за этот год, что обнародовано Укрзализныцей, и попытаться это растянуть на все месяцы в году, то окажется, что Укрзализныця перевезет пассажиров в 2012 году меньше, чем в 2020 году", – отметил эксперт.

По его словам, прежде, чем запускать какую-нибудь программу, нужно навести порядок с продажей билетов. Потому какая разница каким образом власть запускает эту программу, если все равно билетов нет. Соответственно, люди не смогут воспользоваться этой услугой. Потому что пока непонятно, как все эта программа будет организована, как люди смогут приобрести билеты, соответственно и непонятно, какая выгода от этой программы для власти.

Подытоживая эксперт привел еще одни данные, а именно, что в 2010 году Укрзализныця перевезла в 15 раз больше пассажиров, чем в этом году, а именно более 420 млн пассажиров в год.

"Поэтому это вопрос организации процессов. Соответственно, если перевозить 31 млн пассажиров и перевозить 430 миллионов, то себестоимость перевозки одного пассажира будет разной, соответственно вместо убытков могут быть и прибыли, причем достаточно приличные прибыли. Поэтому все попытки как-то натянуть сову на глобус, то есть что-то объяснить сезонными отклонениями в перевозках выглядят странно", – констатировал Юрий Гаврилечко.

Читайте на портале "Комментарии" — украинцам выплатят по 1000 гривен: на что их можно будет потратить.



