Україна готує жорстку відповідь на блокування Орбаном вступу до ЄС: що відомо

Високопосадовці ЄС відвідають Львів у грудні, щоб підтримати євроінтеграційний курс України, попри опір Угорщини та затримки у вступному процесі, повідомляє Politico.

Фото: з відкритих джерел

Неофіційний саміт міністрів ЄС заплановано на 10–11 грудня за офіційним запрошенням, розісланим до урядів столиць у понеділок.

Лист надіслано від імені Данії, яка головує в Раді ЄС, та заступника прем’єр-міністра України Тараса Качки.

"Головною темою обговорень буде прогрес України на шляху до членства в ЄС", – йдеться у документі.

За словами організаторів, зустріч дозволить підсумувати досягнення, обговорити подальші кроки та підтвердити політичну підтримку реформ і інтеграції України.

Проведення саміту на українській території, на їхню думку, надсилає чіткий сигнал про європейське майбутнє країни.

Захід проходить на фоні труднощів із фінансовою допомогою Києву, зокрема через блокування Бельгією пропозиції щодо кредиту в €140 млрд із заморожених російських активів.

Україна отримала статус кандидата у 2022 році та реалізувала значні економічні, судові та антикорупційні реформи. Однак прем’єр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв блокувати вступ, що потребує одностайної підтримки всіх країн ЄС, затримуючи відкриття переговорних глав.

