Украина готовит жесткий ответ на блокирование Орбаном вступления в ЕС: что известно
НОВОСТИ

Встреча проходит из-за блокирования Бельгией кредита €140 млрд из замороженных российских активов

12 ноября 2025, 08:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Высокопоставленные должностные лица ЕС посетят Львов в декабре, чтобы поддержать евроинтеграционный курс Украины, несмотря на сопротивление Венгрии и задержки во вступительном процессе, сообщает Politico.

Украина готовит жесткий ответ на блокирование Орбаном вступления в ЕС: что известно

Фото: из открытых источников

Неофициальный саммит министров ЕС запланирован на 10–11 декабря по официальному приглашению, разосланному в правительства столиц в понедельник.

Письмо отправлено от имени председательствующей в Совете ЕС Дании и заместителя премьер-министра Украины Тараса Качки.

"Главной темой обсуждений будет прогресс Украины на пути к членству в ЕС", – говорится в документе.

По словам организаторов, встреча позволит подытожить достижения, обсудить дальнейшие шаги и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграции Украины.

Проведение саммита на украинской территории по их мнению посылает четкий сигнал о европейском будущем страны.

Мероприятие проходит на фоне трудностей с финансовой помощью Киеву, в частности, из-за блокирования Бельгией предложения по кредиту в €140 млрд из замороженных российских активов.

Украина получила статус кандидата в 2022 году и реализовала значительные экономические, судебные и антикоррупционные реформы. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать вступление, требующее единодушной поддержки всех стран ЕС, задерживая открытие переговорных глав.

Как уже писапы "Комментарии", президент США Дональд Трамп все чаще делает противоречивые заявления, касающиеся войны России против Украины. Подобные шаги могут свидетельствовать о существовании скрытых контактов между Вашингтоном и Москвой, считает политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.



Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-viktor-orban-volodymyr-zelenskyy-eu-summit-membership-bid/
