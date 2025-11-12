Украина готовит жесткий ответ на блокирование Орбаном вступления в ЕС: что известно

Высокопоставленные должностные лица ЕС посетят Львов в декабре, чтобы поддержать евроинтеграционный курс Украины, несмотря на сопротивление Венгрии и задержки во вступительном процессе, сообщает Politico.

Фото: из открытых источников

Неофициальный саммит министров ЕС запланирован на 10–11 декабря по официальному приглашению, разосланному в правительства столиц в понедельник.

Письмо отправлено от имени председательствующей в Совете ЕС Дании и заместителя премьер-министра Украины Тараса Качки.

"Главной темой обсуждений будет прогресс Украины на пути к членству в ЕС", – говорится в документе.

По словам организаторов, встреча позволит подытожить достижения, обсудить дальнейшие шаги и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграции Украины.

Проведение саммита на украинской территории по их мнению посылает четкий сигнал о европейском будущем страны.

Мероприятие проходит на фоне трудностей с финансовой помощью Киеву, в частности, из-за блокирования Бельгией предложения по кредиту в €140 млрд из замороженных российских активов.

Украина получила статус кандидата в 2022 году и реализовала значительные экономические, судебные и антикоррупционные реформы. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать вступление, требующее единодушной поддержки всех стран ЕС, задерживая открытие переговорных глав.

