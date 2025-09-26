Угорські дрони в небі над Україною: Зеленський розповів нові подробиці

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент України Володимир Зеленський доручив військовим відповідно реагувати у випадку, якщо угорські розвідувальні дрони знову порушать повітряний простір України. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)зменшити вплив Угорщини на ухвалення рішень щодо антиросійських санкцій, зокрема — уникнути ризику блокування їх продовження. Як повідомляє Politico, Єврокомісія пропонує змінити процедуру голосування: замість обов'язкової одностайності — ухвалення рішень кваліфікованою більшістю. У публікації зазначається, що це дозволить обійти вето Будапешта та запобігти поверненню заморожених російських активів. Крім того, йдеться про плани використати заморожені кошти РФ для створення нового кредитного інструменту на 140 мільярдів євро, який має підтримати Україну.