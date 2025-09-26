logo_ukra

Угорські дрони в небі над Україною: Зеленський розповів нові подробиці
НОВИНИ

Угорські дрони в небі над Україною: Зеленський розповів нові подробиці

Українські військові повинні провести перевірку "дивних подій" з угорськими розвідувальними дронами.

26 вересня 2025, 23:21
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент України Володимир Зеленський доручив військовим відповідно реагувати у випадку, якщо угорські розвідувальні дрони знову порушать повітряний простір України. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Угорські дрони в небі над Україною: Зеленський розповів нові подробиці

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

зменшити вплив Угорщини на ухвалення рішень щодо антиросійських санкцій, зокрема — уникнути ризику блокування їх продовження. Як повідомляє Politico, Єврокомісія пропонує змінити процедуру голосування: замість обов'язкової одностайності — ухвалення рішень кваліфікованою більшістю.

 У публікації зазначається, що це дозволить обійти вето Будапешта та запобігти поверненню заморожених російських активів. Крім того, йдеться про плани використати заморожені кошти РФ для створення нового кредитного інструменту на 140 мільярдів євро, який має підтримати Україну.
 



