Угорські дрони в небі над Україною: Зеленський розповів нові подробиці

Президент України Володимир Зеленський доручив військовим відповідно реагувати у випадку, якщо угорські розвідувальні дрони знову порушать повітряний простір України. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

У публікації зазначається, що це дозволить обійти вето Будапешта та запобігти поверненню заморожених російських активів. Крім того, йдеться про плани використати заморожені кошти РФ для створення нового кредитного інструменту на 140 мільярдів євро, який має підтримати Україну.