logo

BTC/USD

109341

ETH/USD

4013.35

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Венгерские дроны в небе над Украиной: Зеленский рассказал новые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгерские дроны в небе над Украиной: Зеленский рассказал новые подробности

Украинские военные должны провести проверку "странных событий" с венгерскими разведывательными дронами.

26 сентября 2025, 23:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным соответственно реагировать в случае, если венгерские разведывательные дроны снова нарушат воздушное пространство Украины. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

Венгерские дроны в небе над Украиной: Зеленский рассказал новые подробности

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

снизить влияние Венгрии на принятие решений по антироссийским санкциям, в частности — избежать риска блокирования их продления. Как сообщает Politico, Еврокомиссия предлагает изменить процедуру голосования: вместо обязательного единодушия принятие решений квалифицированным большинством.

В публикации отмечается, что это позволит обойти вето Будапешта и предотвратить возвращение замороженных российских активов. Кроме того, речь идет о планах использовать замороженные средства РФ для создания нового кредитного инструмента на 140 миллиардов евро, который должен быть поддержан Украиной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости
atalanta