Венгерские дроны в небе над Украиной: Зеленский рассказал новые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным соответственно реагировать в случае, если венгерские разведывательные дроны снова нарушат воздушное пространство Украины. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В публикации отмечается, что это позволит обойти вето Будапешта и предотвратить возвращение замороженных российских активов. Кроме того, речь идет о планах использовать замороженные средства РФ для создания нового кредитного инструмента на 140 миллиардов евро, который должен быть поддержан Украиной.