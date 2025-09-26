Венгерские дроны в небе над Украиной: Зеленский рассказал новые подробности

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным соответственно реагировать в случае, если венгерские разведывательные дроны снова нарушат воздушное пространство Украины. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)снизить влияние Венгрии на принятие решений по антироссийским санкциям, в частности — избежать риска блокирования их продления. Как сообщает Politico, Еврокомиссия предлагает изменить процедуру голосования: вместо обязательного единодушия принятие решений квалифицированным большинством. В публикации отмечается, что это позволит обойти вето Будапешта и предотвратить возвращение замороженных российских активов. Кроме того, речь идет о планах использовать замороженные средства РФ для создания нового кредитного инструмента на 140 миллиардов евро, который должен быть поддержан Украиной.