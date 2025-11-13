У Зеленского рассказали, кто стоит за коррупционными схемами в энергетике

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за выявленными коррупционными схемами в энергетическом секторе стоит Кремль. По его словам, Россия на протяжении десятилетий выстраивала систему влияния на Украину через коррупцию, и нынешние скандалы стали следствием такой политики.

Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в Telegram Подоляк отметил, что новости о расследовании в сфере энергетики не являются неожиданными. По его словам, именно Кремль стоит по коррупционным схемам в энергетике Украины.

"Это логическое эхо прошлого, в котором Кремль десятилетиями строил систему для удержания Украины в зоне своего влияния. Коррупция была одним из главных его инструментов, и остатки этого механизма существуют", — написал Подоляк.

По словам советника, настоящей новостью является не сам факт злоупотреблений, а то, что антикоррупционные органы активно расследуют такие дела даже во время войны. По его мнению, это свидетельствует о глубокой институциональной трансформации страны.

Подоляк подчеркнул, что важно не только обличать схемы, но и доводить дела до приговоров, что станет очередным доказательством реформирования государственных институтов.

"Что такое расследование началось, что проведена масса следственной работы, которая на высшем уровне подчеркивает необходимость справедливых приговоров — все это убедительно показывает трансформацию Украины", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП предостерег, что российская пропаганда попытается использовать коррупционный скандал в своих интересах, чтобы дискредитировать Украину перед международными партнерами. Однако Подоляк настаивает, что немногие страны, находящиеся в состоянии войны, способны выявлять, расследовать и публично обсуждать подобные дела. По его словам, Украина делает "сложные, но необходимые шаги на пути к интеграции с Евросоюзом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может упустить шанс вступления в ЕС из-за коррупционного скандала в энергетике.

Также "Комментарии" писали, что у Лаврова отреагировали на коррупционный скандал в Украине.