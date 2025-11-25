В ВР сделали циничное заявление о мире: к чему призывали Украину

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил о необходимости "остановиться" ради мира. По его словам, на этом этапе российско-украинской войны не важно оружие, а важно "готовы ли люди умирать".

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко считает, что у России есть преимущество в войне против Украины благодаря человеческому ресурсу, который она может использовать безвозвратно для захвата городов и сел.

"Сейчас будет цинично, но наверняка это опять же должен кто-то сказать. Они (россияне) готовы положить 30 тысяч человек за взятие Покровска. 50 тысяч за Бахмут. 20 тысяч за Авдеевку. И это не останавливается. Они готовы будут положить 100 тысяч за Славянск. 200 тысяч за Краматорск. И это объяснить никак нельзя. И потому нам нужно останавливаться. У нас нет лишних людей, которых следует отправлять насмерть. Мы не можем себе позволить это", – пишет депутат в собственном Telegram.

Политик заявил, что якобы на этом этапе российско-украинской войны выиграет та страна, которая готова нести большие потери людей.

"У нас нет технологического преимущества над россией. А если его нет, то все сводится к тому, что наступает момент, в котором кто готов умереть больше – тот и побеждает. Поэтому нам нужно остановиться. Поэтому нам нужен мир", — пишет Гончаренко.

Народный депутат не указал, как именно Украина должна "остановиться", а также на какие уступки пойти ради мира, ведь Путин и руководство РФ неоднократно заявляли, что не планирует заканчивать войну против Украины, пока не достигнет "всех поставленных целей".

