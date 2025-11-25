В ВР сделали циничное заявление о мире: к чему призывали Украину

Рубрики
Slava Kot
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил о необходимости "остановиться" ради мира. По его словам, на этом этапе российско-украинской войны не важно оружие, а важно "готовы ли люди умирать".
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко считает, что у России есть преимущество в войне против Украины благодаря человеческому ресурсу, который она может использовать безвозвратно для захвата городов и сел.
Политик заявил, что якобы на этом этапе российско-украинской войны выиграет та страна, которая готова нести большие потери людей.
Народный депутат не указал, как именно Украина должна "остановиться", а также на какие уступки пойти ради мира, ведь Путин и руководство РФ неоднократно заявляли, что не планирует заканчивать войну против Украины, пока не достигнет "всех поставленных целей".
