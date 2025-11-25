logo

BTC/USD

87071

ETH/USD

2928.25

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 В ВР сделали циничное заявление о мире: к чему призывали Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР сделали циничное заявление о мире: к чему призывали Украину

Депутат Алексей Гончаренко призвал Украину "остановиться" в войне с Россией.

25 ноября 2025, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил о необходимости "остановиться" ради мира. По его словам, на этом этапе российско-украинской войны не важно оружие, а важно "готовы ли люди умирать".

В ВР сделали циничное заявление о мире: к чему призывали Украину

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко считает, что у России есть преимущество в войне против Украины благодаря человеческому ресурсу, который она может использовать безвозвратно для захвата городов и сел.

"Сейчас будет цинично, но наверняка это опять же должен кто-то сказать. Они (россияне) готовы положить 30 тысяч человек за взятие Покровска. 50 тысяч за Бахмут. 20 тысяч за Авдеевку. И это не останавливается. Они готовы будут положить 100 тысяч за Славянск. 200 тысяч за Краматорск. И это объяснить никак нельзя. И потому нам нужно останавливаться. У нас нет лишних людей, которых следует отправлять насмерть. Мы не можем себе позволить это", – пишет депутат в собственном Telegram.

Политик заявил, что якобы на этом этапе российско-украинской войны выиграет та страна, которая готова нести большие потери людей.

"У нас нет технологического преимущества над россией. А если его нет, то все сводится к тому, что наступает момент, в котором кто готов умереть больше – тот и побеждает. Поэтому нам нужно остановиться. Поэтому нам нужен мир", — пишет Гончаренко.

Народный депутат не указал, как именно Украина должна "остановиться", а также на какие уступки пойти ради мира, ведь Путин и руководство РФ неоднократно заявляли, что не планирует заканчивать войну против Украины, пока не достигнет "всех поставленных целей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР назвали точный момент, когда закончится война.

Также "Комментарии" писали, что Гончаренко раскритиковал переговоры в Женеве между делегациями Украины и США по мирному плану.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51174
Теги:

Новости

Все новости