У візиті Зеленського до Трампа побачили серйозну "зраду": вражаючі деталі

17 жовтня у Вашингтоні президент Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом. Проте офіційний порядок денний досі не оприлюднений, що викликає занепокоєння серед експертів. Колишній посол України у США Валерій Чалий наголосив на непрозорості підготовки до переговорів і браку чіткої комунікації з боку української влади.

Фото: з відкритих джерел

"Я не знаю, з якою програмою та пропозиціями їде українська делегація. І це свідчить про недостатню увагу до підзвітності влади у критично важливих переговорах", – зауважив Чалий.

Спочатку візит подавався як поїздка очільника Офісу Президента за участі прем’єрки Юлії Свириденко. Однак пізніше стало відомо, що до Вашингтона вирушає сам президент. Це, на думку Чалого, свідчить про "серйозність намірів американської сторони".

Попри це, залишається невідомим, чи будуть активовані такі важливі двосторонні формати, як Рада стратегічного партнерства чи Енергетична комісія. За словами дипломата, ці платформи мають потенціал, але досі не використовуються на повну.

Чалий звернув увагу і на обмежені можливості США надати значну військову допомогу.

"З 1 листопада в американському бюджеті для України залишилось лише 500 мільйонів доларів — цього вистачить максимум на половину батареї Patriot, і більше нічого. Раніше пакети допомоги сягали 40 мільярдів", — каже експерт.

Також дипломат сумнівається у новизні потенційних домовленостей щодо українських ресурсів і вважає передчасним говорити про відновлення України. Він наголосив на важливості чіткої конкретизації цілей переговорів.

"Розмова, найімовірніше, йтиме в тому ж контексті, що й влітку. Якщо у Вашингтоні почують нові ідеї — це буде чудово. Але попередній візит приніс рівно нуль результатів", — підсумував Чалий.

