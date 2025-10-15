logo

В визите Зеленского в Трамп увидели серьезную "измену": впечатляющие детали
В визите Зеленского в Трамп увидели серьезную "измену": впечатляющие детали

Дипломат обеспокоен непрозрачностью визита Зеленского в США и ограниченным финансированием США.

15 октября 2025, 13:30
Клименко Елена

17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский намерен встретиться с Дональдом Трампом. Однако официальная повестка дня до сих пор не обнародована, что вызывает беспокойство среди экспертов. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил непрозрачность подготовки к переговорам и нехватку четкой коммуникации со стороны украинской власти.

В визите Зеленского в Трамп увидели серьезную "измену": впечатляющие детали

Фото: из открытых источников

"Я не знаю, с какой программой и предложениями едет украинская делегация. И это свидетельствует о недостаточном внимании к подотчетности власти в критически важных переговорах", — отметил Чалый.

Сначала визит преподносился как поездка главы Офиса Президента с участием премьера Юлии Свириденко. Однако позже стало известно, что в Вашингтон отправляется сам президент. Это, по мнению Чалого, свидетельствует о "серьезности намерений американской стороны".

Несмотря на это, неизвестно, будут ли активированы такие важные двусторонние форматы, как Совет стратегического партнерства или Энергетическая комиссия. По словам дипломата, эти платформы имеют потенциал, но до сих пор не используются по полной.

Чалый обратил внимание и на ограниченные возможности США оказать значительную военную помощь.

"С 1 ноября в американском бюджете для Украины осталось всего 500 миллионов долларов — этого хватит максимум на половину батареи Patriot, и больше ничего. Раньше пакеты помощи достигали 40 миллиардов", — говорит эксперт.

Также дипломат сомневается в новизне потенциальных договоренностей по поводу украинских ресурсов и считает преждевременным говорить о восстановлении Украины. Он отметил важность четкой конкретизации целей переговоров.

"Разговор, вероятнее всего, будет идти в том же контексте, что и летом. Если в Вашингтоне услышат новые идеи — это будет здорово. Но предыдущий визит принес ровно нуль результатам", — подытожил Чалый.

Ранее "Комментарии" уже писали , что российский бомбардировщик случайно сбросил авиабомбу вблизи стратегического аэродрома в городе Энгельс, Саратовская область. Инцидент произошел 12 октября — боеприпас упал в поле у села Квасниковка, которое входит в состав города.



Источник: https://24tv.ua/prihovani-temi-eksposol-ukrayini-ssha-pripustiv-pro-shho-govoritimut_n2933712
