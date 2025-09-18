У Верховній Раді з’явилася нова депутатка: вона офіцерка ЗСУ

Центральна виборча комісія визнала військовослужбовицю та громадську діячку Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце загиблого Андрія Парубія, якого вбили 30 серпня у Львові.

Тетяна Чорновол. Фото з відкритих джерел

Апарат Верховної Ради офіційно припинив повноваження Андрія Парубія, обраного у 2019 році за списком партії "Європейська Солідарність". Відповідно до виборчого списку партії, наступною кандидаткою була Чорновол, яка займала 27 місце. На засіданні ЦВК ухвалила рішення про її обрання до парламенту.

Хто така Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол відома як журналістка-розслідувачка, учасниця Революції Гідності та активна громадська діячка. У Верховній Раді VIII скликання вона входила до фракції "Народний фронт" та працювала у Комітеті з питань національної безпеки і оборони. До цього Чорновол обіймала посаду урядової уповноваженої з питань антикорупційної політики та була радницею міністра внутрішніх справ.

У 2013 році Чорновол пережила замах на життя, а вже у 2014-му брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов". Того ж року Чорновол втратила чоловіка на війні.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Чорновол перебуває у лавах Збройних сил України. Вона командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна та отримала офіцерське звання.

Вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові застрелили народного депутата від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія. За даними слідства, нападник був одягнений як кур’єр служби доставки. На місці злочину знайшли сім гільз.

Вже 1 вересня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який визнав свою вину у розмові з журналістами. Наступного дня суд у Львові обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

