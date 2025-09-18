В Верховной Раде появилась новая депутат: она офицерша ВСУ

Центральная избирательная комиссия признала военнослужащую и общественного деятеля Татьяну Черновол избранной народной депутаткой Украины. Она заняла место погибшего Андрея Парубия, убитого 30 августа во Львове.

Татьяна Черновол. Фото из открытых источников

Аппарат Верховной Рады официально прекратил полномочия Андрея Парубия, избранного в 2019 году по списку партии "Европейская Солидарность". Согласно избирательному списку партии, следующей кандидаткой была Черновол, занимавшая 27 место. На заседании ЦИК принял решение о ее избрании в парламент.

Кто такая Татьяна Черновол

Татьяна Черновол известна как журналистка-расследовательница, участница Революции Достоинства и активный общественный деятель. В Верховной Раде VIII созыва она входила во фракцию "Народный фронт" и работала в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. До этого Черновол занимала должность правительственной уполномоченной по антикоррупционной политике и была советницей министра внутренних дел.

В 2013 году Черновол пережила покушение на жизнь, а уже в 2014-м участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов". В том же году Черновол потеряла мужа на войне.

С первых дней полномасштабного вторжения России Черновол находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Она командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна и получила офицерское звание.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, что 30 августа во Львове был застрелен народный депутат от "Европейской Солидарности" Андрей Парубий. По данным следствия, нападавший был одет как курьер службы доставки. На месте преступления обнаружили семь гильз.

Уже 1 сентября правоохранители сообщили о задержании подозреваемого 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, признавшего свою вину в разговоре с журналистами. На следующий день суд во Львове избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

