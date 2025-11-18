У "слуг народу" вже увірвався терпець: Зеленському озвучили найсуворіший ультиматум

Рубрики
Після резонансного розслідування НАБУ "Мідас" ключові представники владної команди, близькі до президента Володимира Зеленського, радять йому звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє "Українська правда" (УП).
Згідно з інформацією, Зеленський за останній тиждень провів низку зустрічей з впливовими особами зі своєї команди, щоб оцінити ситуацію та знайти спосіб стабілізувати ситуацію після публікації розслідування про корупцію в енергосекторі. Частину зустрічей було зафіксовано у публічних звітах, зокрема, це стосується бесід з прем'єркою Денисою Свириденко, віцепрем'єром Михайлом Федоровим та керівником ГУР Кирилом Будановим.
"Як повідомляють джерела, близькі до цих зустрічей, більшість опитаних президентом рекомендували різні шляхи виходу з кризи, але майже всі без винятку радили змінити главу Офісу президента Андрія Єрмака", — зазначається у статті.
Один зі співрозмовників УП серед лідерів фракції "Слуга народу" підкреслив, що в парламенті вже легше порахувати тих, хто не виступає за відставку Єрмака.
"Звісно, прямого шантажу немає, але якщо цього не відбудеться, фракція ризикує розвалитися", — сказав він.
В оточенні "слуг" сформувалася своя "коаліція рішучих", яка навіть погрожує виходом з фракції, якщо Єрмак не буде звільнений. За даними УП, ініціатива щодо відставки голови ОП йде з орбіти тандему Давид Арахамія — Данило Гетманцев, який заручився підтримкою ліберального крила фракції.
