У "слуг народа" уже лопнуло терпение: Зеленскому озвучили самый строгий ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

У "слуг народа" уже лопнуло терпение: Зеленскому озвучили самый строгий ультиматум

По словам источника в руководстве "Слуги народа", в Верховной Раде гораздо легче найти тех, кто не поддерживает требование об отставке Ермака.

18 ноября 2025, 09:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

После резонансного расследования НАБУ "Мидас" ключевые представители властной команды, близкие к президенту Владимиру Зеленскому, советуют ему уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает "Украинская правда" (УП).

У "слуг народа" уже лопнуло терпение: Зеленскому озвучили самый строгий ультиматум

Фото: из открытых источников

Согласно информации, Зеленский за последнюю неделю провел ряд встреч с влиятельными лицами своей команды, чтобы оценить ситуацию и найти способ стабилизировать ситуацию после публикации расследования о коррупции в энергосекторе. Часть встреч была зафиксирована в публичных отчетах, в частности, это касается бесед с премьером Денисой Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым и руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Как сообщают источники, близкие к этим встречам, большинство опрошенных президентом рекомендовали разные пути выхода из кризиса, но почти все без исключения советовали сменить главу Офиса президента Андрея Ермака", — отмечается в статье.

Один из собеседников УП среди лидеров фракции "Слуга народа" подчеркнул, что в парламенте уже легче сосчитать тех, кто не выступает за отставку Ермака.

"Конечно, прямого шантажа нет, но если этого не произойдет, фракция рискует развалиться", — сказал он.

В окружении "слуг" сформировалась своя "коалиция решительных", которая даже угрожает выходом из фракции, если Ермак не будет уволен. По данным УП, инициатива по отставке главы ОП идет с орбиты тандема Давид Арахамия — Даниил Гетманцев, заручившийся поддержкой либерального крыла фракции.

Как уже писали "Комментарии", российские войска могут предпринять попытку заблокировать украинские силы в Покровске, находящемся на востоке Украины, в Донецкой области. Это указывается в последнем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Согласно им, Россия намерена не только заблокировать украинских защитников в самом городе, но и осуществить их оцепление, особенно в Покровско-Мирном районе, с западной стороны.



