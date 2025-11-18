У "слуг народа" уже лопнуло терпение: Зеленскому озвучили самый строгий ультиматум

После резонансного расследования НАБУ "Мидас" ключевые представители властной команды, близкие к президенту Владимиру Зеленскому, советуют ему уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает "Украинская правда" (УП).

Фото: из открытых источников

Согласно информации, Зеленский за последнюю неделю провел ряд встреч с влиятельными лицами своей команды, чтобы оценить ситуацию и найти способ стабилизировать ситуацию после публикации расследования о коррупции в энергосекторе. Часть встреч была зафиксирована в публичных отчетах, в частности, это касается бесед с премьером Денисой Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым и руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Как сообщают источники, близкие к этим встречам, большинство опрошенных президентом рекомендовали разные пути выхода из кризиса, но почти все без исключения советовали сменить главу Офиса президента Андрея Ермака", — отмечается в статье.

Один из собеседников УП среди лидеров фракции "Слуга народа" подчеркнул, что в парламенте уже легче сосчитать тех, кто не выступает за отставку Ермака.

"Конечно, прямого шантажа нет, но если этого не произойдет, фракция рискует развалиться", — сказал он.

В окружении "слуг" сформировалась своя "коалиция решительных", которая даже угрожает выходом из фракции, если Ермак не будет уволен. По данным УП, инициатива по отставке главы ОП идет с орбиты тандема Давид Арахамия — Даниил Гетманцев, заручившийся поддержкой либерального крыла фракции.

