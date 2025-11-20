В скандальных файлах Эпштейна упоминается политик из Украины: что известно

12 ноября Комитет Палаты представителей по надзору и правительственной реформе обнародовал в свободный доступ 20 тысяч файлов связанных с делом американского финансиста и осужденного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Среди этих документов обнаружили десятки упоминаний об Украине, в том числе и имя украинского политика Александра Вилкула.

Александр Вилкул. Фото из открытых источников

В документах, охватывающих период с начала 2000-х до последних лет жизни Эпштейна, письма, заметки и внутренние переписки. В одном из таких писем за 2016 год неизвестный отправитель обращается к Эпштейну с просьбой помочь получить приглашение на инаугурацию Дональда Трампа для Александра Вилкула.

В сообщении отмечено, что просьба якобы поступила через знакомую семью отправителя, которая "работает на Вилкула" и называет его "лидером украинской оппозиции". Кроме того, за помощь предлагалось "высокое вознаграждение".

"Подруга детства моей мамы с Украины связалась с ней — она работает на Александра Вилкула (лидера украинской оппозиции) — и спросила, могу ли я помочь организовать приглашение на инаугурацию Трампа за высокое вознаграждение. Мне узнать детали или отказаться? Есть ли у вас вообще желание встретиться с ними? Я лично не знаю Тамару (подругу моей мамы), и мама не видела ее годами", – пишет отправитель.

Вилкул в файлах Эпштейна

Несмотря на то, что степень участия самого Эпштейна в этой истории неизвестна, в январе 2017 года Вилкул действительно публично заявлял, что находился в США на мероприятиях, связанных с президентской инаугурацией. Тогда он объяснял это "приглашением партнеров", не раскрывая деталей.

По данным исследовательского проекта Epsfilesnexus, среди публикуемых документов Украина фигурирует 72 раза. Это как упоминания в частных переписках, так и ссылки на журналистские материалы и аналитические записки. Для сравнения, Россию упоминают 417 раз.

