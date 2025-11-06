В Раде звучат неудобные вопросы к власти: "кто ответит за "майские шашлыки"

Рубрики
В Украине почти четыре года идет полномасштабная война. И политики время от времени вспоминают, как готовилась или не готовилась Украина к российской военной агрессии.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подверг критике решение власти, отметив, что в Украине "друзьям — все, врагам — закон". Политик напомнил о большой трагедии в Одессе, где погибли люди. Он отметил, что сегодня уже бывшему мэру инкриминируют халатность, которая привела к гибели людей.
Объяснил, что не является адвокатом местных властей, мэров или кого-либо еще. Отметил, что среди местных властей есть разные люди — кто-то встречал врага, кто-то убегал, кто-то держал оборону городов, когда центральная власть спряталась в бункерах или сбежала на запад государства. Разумков подчеркнул, что время расставит все на свои места, но закон должен быть один для всех и нужно быть последовательными.
Разумков предупредил, что выборочное правосудие – это первые шаги к диктатуре.
