У Раді заявили, що після скандалу з Енергоатомом у Зеленського лишився лише один шлях

Про корупцію президентського оточення на енергетиці було відомо. З цих коштів вони не лише збагачуються , а й фінансують увесь продукований ними інформаційний бруд у телеграмі і інших мережах. За ці кошти вони хочуть перемогти на наступних виборах. Таку думку висловив нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький.

Політик вважає, що насправді розрахунок влади хибний. Вибори можуть не відбутися, бо з таким державним управлінням може зникнути у війні держава.

"Хто буде підтримувати корупційну чорну діру? Агресор пояснить, чому не варта. Довіру можна відновити лише, якщо "плівки" не залишаться інформаційною "атвєткою" на тиск СБУ і офісу на НАБУшників, а приведуть до вироків суду над усіма винними у корупції, яких ми чули, яких не дали почути і яких згадають", – зазначив нардеп.

Він продовжує, бо у нас вже так стається, що частіше "плівки" використовують для впливу на владу і політичних інтриг. У такому разі ці плівки можуть Україну добити разом з тими, хто крав і хто їх записував.

"І так. Помийки, які працюють не на єдність , а на розбрат у суспільстві мають бути знищені як і корупція у країні, що воює. Якщо Зеленський не ініціює разом з більшістю уряд демократичної проукраїнської єдності, втрати будуть непоправними", – зауважив Микола Княжицький.

"Ми аналізували життя України за часів усіх шести президентів і дійшли висновку, що, незважаючи на різницю у стилях керівництва, проблеми залишаються схожими. Цей неформальний клуб "Любі друзі" завжди існував, але масштаби його впливу зростали з кожним новим президентом", — зазначив політик.

За його словами, нинішній склад "Любих друзів" є настільки нахабним, що колишній прем’єр Павло Лазаренко на їхньому фоні здається лише дрібним кишеньковим злодієм.



