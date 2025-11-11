У Раді заявили, що після скандалу з Енергоатомом у Зеленського лишився лише один шлях

Рубрики
Кравцев Сергей
Про корупцію президентського оточення на енергетиці було відомо. З цих коштів вони не лише збагачуються , а й фінансують увесь продукований ними інформаційний бруд у телеграмі і інших мережах. За ці кошти вони хочуть перемогти на наступних виборах. Таку думку висловив нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький.
НАБУ. Фото: з відкритих джерел
Політик вважає, що насправді розрахунок влади хибний. Вибори можуть не відбутися, бо з таким державним управлінням може зникнути у війні держава.
Він продовжує, бо у нас вже так стається, що частіше "плівки" використовують для впливу на владу і політичних інтриг. У такому разі ці плівки можуть Україну добити разом з тими, хто крав і хто їх записував.
неформальний клуб "Любі друзі", який традиційно існує при кожному українському президенті, із часом стає дедалі більш нахабним. Для президента Зеленського настав критичний момент: він повинен зробити все, щоб відповідальні особи понесли покарання, заявив голова ГО "Центр спільних дій" та віцепрем'єр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.
За його словами, нинішній склад "Любих друзів" є настільки нахабним, що колишній прем’єр Павло Лазаренко на їхньому фоні здається лише дрібним кишеньковим злодієм.