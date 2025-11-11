В Раде заявили, что после скандала с Энергоатомом у Зеленского остался только один путь

Рубрики
Кравцев Сергей
О коррупции президентской обстановки на энергетике было известно. Из этих средств они не только обогащаются, но и финансируют всю продуцируемую ими информационную грязь в телеграмме и других сетях. За эти деньги они хотят победить на следующих выборах. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
НАБУ. Фото: из открытых источников
Политик считает, что на самом деле расчет власти ложен. Выборы могут не состояться, потому что с таким государственным управлением может исчезнуть в войне государство.
Он продолжает, потому что у нас уже так происходит, что чаще пленки используют для влияния на власть и политических интриг. В таком случае эти пленки могут Украину добить вместе с теми, кто воровал и кто их записывал.
Читайте на портале "Комментарии" — неформальный клуб "Люби друзья" , который традиционно существует при каждом украинском президенте, со временем становится все более наглым. Для президента Зеленского наступил критический момент: он должен сделать все, чтобы ответственные лица понесли наказание, заявил глава ОО "Центр совместных действий" и вице-премьер Украины по евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук.
По его словам, нынешний состав "Любых друзей" настолько наглым, что бывший премьер Павел Лазаренко на их фоне кажется лишь мелким карманником.