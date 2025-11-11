В Раде заявили, что после скандала с Энергоатомом у Зеленского остался только один путь

О коррупции президентской обстановки на энергетике было известно. Из этих средств они не только обогащаются, но и финансируют всю продуцируемую ими информационную грязь в телеграмме и других сетях. За эти деньги они хотят победить на следующих выборах. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

НАБУ. Фото: из открытых источников

Политик считает, что на самом деле расчет власти ложен. Выборы могут не состояться, потому что с таким государственным управлением может исчезнуть в войне государство.

"Кто будет поддерживать коррупционную черную дыру? Агрессор объяснит, почему не стоит. Доверие можно восстановить только, если "пленки" не останутся информационной "ответкой" на давление СБУ и офиса на НАБУшников, а приведут к приговорам суда над всеми виновными в коррупции, которые мы слышали, которых не дали услышать и которых вспомнят", – отметил нардеп.

Он продолжает, потому что у нас уже так происходит, что чаще пленки используют для влияния на власть и политических интриг. В таком случае эти пленки могут Украину добить вместе с теми, кто воровал и кто их записывал.

"И да. Помойки, которые работают не на единство, а на раздор в обществе должны быть уничтожены как и коррупция в воюющей стране. Если Зеленский не инициирует вместе с большинством правительство демократического проукраинского единства, потери будут невосполнимы", – отметил Николай Княжицкий.

"Мы анализировали жизнь Украины при всех шести президентах и пришли к выводу, что, несмотря на разницу в стилях руководства, проблемы остаются схожими. Этот неформальный клуб "Люби друзья" всегда существовал, но масштабы его влияния росли с каждым новым президентом", — отметил политик.

По его словам, нынешний состав "Любых друзей" настолько наглым, что бывший премьер Павел Лазаренко на их фоне кажется лишь мелким карманником.



