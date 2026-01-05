logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 У Раді заявили про заяву Малюка на звільнення з посади голови СБУ: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді заявили про заяву Малюка на звільнення з посади голови СБУ: що відомо

У Верховній Раді заявили, що голова СБУ Василь Малюк написав заяву про звільнення. Хто може очолити Службу безпеки України.

5 січня 2026, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

У Верховній Раді заявили про можливу відставку голови Служби безпеки України Василя Малюка. За словами народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, Малюк уже написав заяву про звільнення з посади на вимогу президента Володимира Зеленського.

У Раді заявили про заяву Малюка на звільнення з посади голови СБУ: що відомо

Василь Малюк. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що рішення про відставку Малюка ухвалюється на найвищому рівні. 

"На вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ", — написав депутат.

Крім того, Гончаренко озвучив імовірну кандидатуру тимчасового очільника спецслужби. За його словами, виконувати обов’язки голови СБУ, ймовірно, буде начальник Центру спеціальних операцій Служби безпеки України генерал Євген Хмара.

Інформація про можливу відставку Малюка з’являється не вперше. Раніше в медіа вже повідомлялося про плани президента змінити керівництво СБУ, що викликало гостру реакцію серед військових. Зокрема, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий публічно застеріг, що такі кадрові рішення можуть негативно вплинути на стабільність у секторі безпеки та оборони.

У відповідь на критику Зеленський наголосив, що всі кадрові рішення ухвалюватимуться виключно з урахуванням державних інтересів і потреб воєнного часу. Офіційного підтвердження відставки Василя Малюка станом на зараз не оприлюднено.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла назвала кандидатуру на посаду нового керівника СБУ замість Малюка.

Також "Коментарі" писали про застереження, що у Кремлі радітимуть у разі звільнення Малюка.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51813
Теги:

Новини

Всі новини