В Раде заявили о заявлении Малюка на увольнение с должности главы СБУ: что известно

В Верховной Раде заявили о возможной отставке главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. По словам народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, Малюк уже написал заявление об освобождении от должности по требованию президента Владимира Зеленского.

Василий Малюк. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что решение об отставке Малюка принимается на самом высоком уровне.

"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ", — написал депутат.

Кроме того, Гончаренко озвучил вероятную кандидатуру временного руководителя спецслужбы. По его словам, исполнять обязанности главы СБУ, предположительно, будет начальник Центра специальных операций Службы безопасности Украины генерал Евгений Хмара.

Информация о возможной отставке Малюка появляется не впервые. Ранее в медиа уже сообщалось о планах президента сменить руководство СБУ, что вызвало острую реакцию среди военных. В частности, командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый публично предостерег, что такие кадровые решения могут негативно повлиять на стабильность в секторе безопасности и обороны.

В ответ на критику Зеленский подчеркнул, что все кадровые решения будут приниматься исключительно с учетом государственных интересов и потребностей военного времени. Официальное подтверждение отставки Василия Малюка по состоянию на данный момент не обнародовано.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала кандидатуру на должность нового руководителя СБУ вместо Малюка.

Также "Комментарии" писали об оговорках, что в Кремле будут радоваться в случае увольнения Малюка.