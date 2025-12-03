В Раде заявили об историческом решении по русскому языку: подробности

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла историческое решение — проголосовала изменения в некоторые законы в связи с уточнением перевода Хартии региональных и миноритарных языков.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Об этом сообщила народный депутат София Федина. По ее словам, русский язык наконец-то исключен из перечня языков, нуждающихся в особой защите в Украине.
По словам народной депутатки, сегодня парламент принял закон, приводящий ряд украинских законов в соответствии с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.
