В Раде заявили об историческом решении по русскому языку: подробности

В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла историческое решение — проголосовала изменения в некоторые законы в связи с уточнением перевода Хартии региональных и миноритарных языков.

Об этом сообщила народный депутат София Федина. По ее словам, русский язык наконец-то исключен из перечня языков, нуждающихся в особой защите в Украине.

"Напомню: предыдущий заведомо искажение промосковскими силами перевод Хартии фактически изменил ее содержание как международного документа. Украину не только заставляли защищать московский язык, как язык меньшинства, более того — это стало удобным инструментом политических манипуляций, направленных против статуса украинского языка как единственного государственного", — пояснила она.

По словам народной депутатки, сегодня парламент принял закон, приводящий ряд украинских законов в соответствии с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

"Защиту получают языки, которым реально грозит исчезновение. Московского в этом перечне нет и не должно быть. Его место в аду", — резюмировала народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде 3 декабря приняли Государственный бюджет на 2026 год. При этом часть народных избранников откровенно критиковала нормы главной сметы страны – политики заявляли, что не будут поддерживать проект бюджета.

Отмечали необходимость увеличить финансовое обеспечение военных, направить больше средств на оборону, изъять расходы на телемарафон, Национальный кешбэк, вовину тысячу и т.д. При этом добавить себе выплаты на 2026 год народные депутаты не забыли.



