В Раде откровенно иронизируют над Зеленским: как оценили решение президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте отопительного сезона. Народные депутаты прокомментировали заявление президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил: Зеленский заявил, что отопительный сезон начнется 28 октября.

"Очень интересно. Потому что буквально на прошлой неделе я задавал этот вопрос чиновникам на часе вопросов в Раде и мне ответили, что это вообще занимается местными властями. А теперь уже Зеленский назначает, когда ему начаться", — отметил политик.

Гончаренко с иронией заметил, что ничего в нашей стране не может быть без воли великого лидера Владимира Александровича.

"Если будет его воля — будет отопление. Если будет его воля — солнце взойдет. Если будет его воля — будет электричество. Только любовь великого лидера к простым украинцам нас согревает. Раньше как-то отопительный сезон начинался без объявления президентом. А сейчас да. Страна мечтаний", — подытожил политик.

Прокомментировал решение Зеленского и народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Президент дал команду начинать отопительный сезон. Наконец-то в стране появился "Энергетический комиссар", о котором я говорю уже три года. Теперь хоть знаем — кто и за что отвечает в стране. Может это и к лучшему", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что эксперты прогнозировали апокалиптический сценарий для Киева. Киевлян предупредили, что зимой в доме будет температура в пределах от +5 до +10 – в зависимости от погоды.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что такие прогнозы делают для большей медийности. Он отметил, что не видит никакой причины, чтобы браться, утверждать, что Киев может быть без тепла. Это очень-очень маловероятный сценарий.



