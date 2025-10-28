В Раде откровенно иронизируют над Зеленским: как оценили решение президента

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте отопительного сезона. Народные депутаты прокомментировали заявление президента.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил: Зеленский заявил, что отопительный сезон начнется 28 октября.
Гончаренко с иронией заметил, что ничего в нашей стране не может быть без воли великого лидера Владимира Александровича.
Прокомментировал решение Зеленского и народный депутат Украины Алексей Кучеренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что эксперты прогнозировали апокалиптический сценарий для Киева. Киевлян предупредили, что зимой в доме будет температура в пределах от +5 до +10 – в зависимости от погоды.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что такие прогнозы делают для большей медийности. Он отметил, что не видит никакой причины, чтобы браться, утверждать, что Киев может быть без тепла. Это очень-очень маловероятный сценарий.