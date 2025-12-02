В Раде откровенно смеются над Зеленским: снова припомнили президенту Миндича

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. грн в месяц. СМИ сообщают, что он фактически живет на старые доходы от "Квартала 95". В Раде отреагировали на эту информацию.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал: понимаю, что после "Энергоатома", денег у Владимира Александровича не стало.
Политик предположил, что исходя из того, что у Владимира Александровича маленькая зарплата и ему не на что жить, здесь может быть только два варианта:
По словам политика, есть два стула. А, как подытожил нардеп, Владимир Александрович пытается сидеть сразу на обоих.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича. Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщили в Центре противодействия коррупции.
В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому. Далее Галущенко спросил Миндича, как общаться с президентом.