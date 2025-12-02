В Раде откровенно смеются над Зеленским: снова припомнили президенту Миндича

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. грн в месяц. СМИ сообщают, что он фактически живет на старые доходы от "Квартала 95". В Раде отреагировали на эту информацию.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал: понимаю, что после "Энергоатома", денег у Владимира Александровича не стало.

"Теперь вот жалуется, что маленькая зарплата. Так может скоро банку придется открывать?", — иронизирует нардеп.

Политик предположил, что исходя из того, что у Владимира Александровича маленькая зарплата и ему не на что жить, здесь может быть только два варианта:

"Миндич все украл и просто обманул его, как лоха. Миндич делился, но Зеленский теперь это скрывает. И первый, и второй вариант — плохие. Потому что если первый — то, значит, президент у нас лох, которого даже Миндич смог обмануть. А если второй — то президент лгун", — резко отметил народный.

По словам политика, есть два стула. А, как подытожил нардеп, Владимир Александрович пытается сидеть сразу на обоих.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича. Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщили в Центре противодействия коррупции.

В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому. Далее Галущенко спросил Миндича, как общаться с президентом.



