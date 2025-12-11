logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 У Раді відреагували на заяви Зеленського: що насправді потрібно Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді відреагували на заяви Зеленського: що насправді потрібно Україні

Народний депутат Гончаренко заявив, що потрібно українцям

11 грудня 2025, 21:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський зробив декілька заяв про мирну угоду, вибори в Україні. У Раді пояснили, що насправді потрібно Україні. 

У Раді відреагували на заяви Зеленського: що насправді потрібно Україні

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що Україна та Росія дуже близькі до підписання мирної угоди. 

“Ми маємо зробити все можливе, щоб досягти миру. Україна має боротись не за війну, а за мир. Нам варто поговорити і подумати про наше майбутнє. Я досить часто почав бачити про “сталевого дикобраза”, “щит Європи”, “перша лінія оборони ЄС” і так далі”, — зазначив він.

Політик зауважив, що розуміє, чому європейцям ця концепція дуже подобається. Однак не може зрозуміти, чому ця концепція подобається українцям. 

“Ідея України майбутнього не в тому, щоб вести війни, а в тому, щоб їх не вести. Ідея України в тому, щоб не бути щитом, дикобразом або лінію оборони, а в тому, щоб у нас народжувались діти, створювались сімʼї, будувались міста і була гарна робота. Щоб люди могли на відпочинок їздити в Одесу. Щоб катались на лижах в Буковелі. Щоб святкували дні народження в Запоріжжі і дивились футбол в Харкові”, — переконаний політик. 

За словами народного депутата, це важливо. При цьому він зазначив, що звісно, потрібно займатись армією та обороною, обовʼязково. Однак, на його переконання, це не може бути головною ідеєю розвитку країни. 

“Ми не можемо будувати майбутнє на ідеї, що ми будем воювати. Вистачить вже на нашу історію воєн”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи готовий Путін завершити війну в Україні — який наказ віддав російський лідер військовим. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51550
Теги:

Новини

Всі новини