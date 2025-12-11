logo

Главная Новости Политика Украины 2025 В Раде отреагировали на заявления Зеленского: что на самом деле нужно Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде отреагировали на заявления Зеленского: что на самом деле нужно Украине

Народный депутат Гончаренко заявил, что нужно украинцам

11 декабря 2025, 21:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о мирном соглашении, выборах в Украине. В Раде объяснили, что действительно нужно Украине.

В Раде отреагировали на заявления Зеленского: что на самом деле нужно Украине

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Украина и Россия очень близки к подписанию мирного соглашения.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь мира. Украина должна бороться не за войну, а за мир. Нам следует поговорить и подумать о нашем будущем. Я довольно часто стал видеть о "стальном дикобразе", "щите Европы", "первой линии обороны ЕС" и так далее", — отметил он.

Политик отметил, что понимает, почему европейцам эта концепция очень нравится. Однако не может понять, почему эта концепция нравится украинцам.

"Идея Украины будущего не в том, чтобы вести войны, а в том, чтобы их не вести. Идея Украины в том, чтобы не быть щитом, дикобразом или линию обороны, а в том, чтобы у нас рождались дети, создавались семьи, строились города и была хорошая работа. Чтобы люди могли на отдых ездить в Одессу. Чтобы катались на лыжах в Буковеле. Чтобы отмечали дни рождения в Запорожье и смотрели футбол в Харькове”, — убежден политик.

По словам народного депутата, это важно. При этом он отметил, что, конечно, нужно заниматься армией и обороной, обязательно. Однако, по его мнению, это не может быть главной идеей развития страны.

"Мы не можем строить будущее на идее, что мы будем воевать. Хватит уже нашей истории войн", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, готов ли Путин завершить войну в Украине — какой приказ отдал российский лидер военным.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51550
