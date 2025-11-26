У Раді спантеличені: здається, що Зеленський не зовсім розуміє процес

Питання, як українці будуть виживати у багатоквартирних будинках в умовах відключення комунальних послуг, надзвичайно складне. В Україні ще до війни розпочинали масштабну програму з модернізації житлового фонду, однак наразі є лише окремі позитивні приклади термомодернізації.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про ситуацію з модернізацією житлового фонду, зазначивши, що уряд не має навіть базового розуміння, як цю реформу запустити.

“Президент нарешті почав вживати термін термомодернізація. Йому знадобилося для цього шість років. Але інше питання: чи правильно він розуміє сам зміст? Якщо говорити про те, що “до зими треба провести термомодернізацію”, — це свідчить, що, на жаль, суті процесу не розуміють”, — зазначив народний депутат.

Політик пояснив, що термомодернізація не робиться за сезон. Ця програма має проводитися 5-10 років, адже надзвичайно масштабна та ресурсомістка Вона має охопити мільйони громадян, їхні будинки, теплові мережі, дахи, під’їзди, а також фінансову та управлінську інфраструктуру.

Народний депутат нагадав, що у 2009 році була запроваджена державна програма енерго- та тепломодернізації, а також державну програму модернізації житлового фонду у вигляді окремого закону. Потім, за його словами, прийшли “нові команди”, які ці процеси просто згорнули.

“Сьогодні в Україні є окремі хороші приклади термомодернізації, але це — поодинокі випадки, точкові ініціативи. Системно — роботу не почато, і уряд не має навіть базового розуміння, як цю реформу запустити”, — резюмував політик.

