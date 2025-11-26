logo

Главная Новости Политика Украины 2025 В Раде озадачены: кажется, что Зеленский не совсем понимает процесс
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде озадачены: кажется, что Зеленский не совсем понимает процесс

Народный депутат Кучеренко рассказал о программе термомодернизации

26 ноября 2025, 19:53
Вопрос, как украинцы будут выживать в многоквартирных домах в условиях отключения коммунальных услуг, очень сложный. В Украине еще до войны начинали масштабную программу по модернизации жилищного фонда, однако есть лишь отдельные положительные примеры термомодернизации.

В Раде озадачены: кажется, что Зеленский не совсем понимает процесс

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о ситуации с модернизацией жилищного фонда, отметив, что правительство не имеет даже базового понимания, как эту реформу запустить.

"Президент наконец-то начал употреблять термин термомодернизация. Ему понадобилось для этого шесть лет. Но другой вопрос: правильно ли он понимает само содержание? Если говорить о том, что "до зимы надо провести термомодернизацию", — это свидетельствует, что, к сожалению, сути процесса не понимают", — отметил народный депутат.

Политик объяснил, что термомодернизация не производится за сезон. Эта программа должна проводиться 5-10 лет, так как чрезвычайно масштабная и ресурсоемкая. Она должна охватить миллионы граждан, их дома, тепловые сети, крыши, подъезды, а также финансовую и управленческую инфраструктуру.

Народный депутат напомнил, что в 2009 году была введена государственная программа энерго- и тепломодернизации, а также государственная программа модернизации жилищного фонда в виде отдельного закона. Потом, по его словам, пришли "новые команды", которые эти процессы просто свернули.

"Сегодня в Украине есть отдельные хорошие примеры термомодернизации, но это — единичные случаи, точечные инициативы. Системно — работа не начата, и у правительства нет даже базового понимания, как эту реформу запустить", — резюмировал политик.

