В Раде озадачены: кажется, что Зеленский не совсем понимает процесс

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вопрос, как украинцы будут выживать в многоквартирных домах в условиях отключения коммунальных услуг, очень сложный. В Украине еще до войны начинали масштабную программу по модернизации жилищного фонда, однако есть лишь отдельные положительные примеры термомодернизации.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о ситуации с модернизацией жилищного фонда, отметив, что правительство не имеет даже базового понимания, как эту реформу запустить.
Политик объяснил, что термомодернизация не производится за сезон. Эта программа должна проводиться 5-10 лет, так как чрезвычайно масштабная и ресурсоемкая. Она должна охватить миллионы граждан, их дома, тепловые сети, крыши, подъезды, а также финансовую и управленческую инфраструктуру.
Народный депутат напомнил, что в 2009 году была введена государственная программа энерго- и тепломодернизации, а также государственная программа модернизации жилищного фонда в виде отдельного закона. Потом, по его словам, пришли "новые команды", которые эти процессы просто свернули.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Министерстве энергетики Украины объяснили, продают ли электроэнергию за границу при ограничениях электроснабжения.