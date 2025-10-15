Скандал с российским паспортом стоил Одесскому мэру Геннадию Труханову украинского гражданства и должности главы города. В Раде напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в его ближайшем окружении были люди достаточно тесно связанные с Россией.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко напомнил, что у жены Ивана Баканова было гражданство РФ.

"А вот это был глава СБУ. Лучший друг Зеленского. И ничего. Это было ок", — отметил политик.

Напомнил и о взглядах Бориса Шефира – он выступал за дружбу с Россией.

"А вот это ближайший партнер Зеленского. Он на него переписал все свои компании", — заметил Гончаренко.

Политик поинтересовался, как так получилось, что лучший друг Владимира Александровича, которого он назначал главой СБУ, имел жену с российским гражданством. А его ближайший бизнес-партнер, на которого он переписал все компании на втором году полномасштабной войны, говорил, что нужно дружить с Россией.

"И это я молчу об Арестовиче. Которого вы взяли на работу и который теперь говорит, что отдал бы 4 области и Крым", — добавил Гончаренко.

Вспомнил народный депутат и о советнике Зеленского Дмитрии Литвине.

"Дмитрий не имеет ни гражданства РФ, ни компаний с Зеленским. Единственное, Дмитрий работал на Маркова. Сбежавшего в РФ и бывшего в обозе российских войск при наступлении на Киев пророссийского бандита из Одессы. Но это чисто мелочи по сравнению со всем окружением нашего Президента", — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде уже откровенно иронизируют над прогнозом Зеленского.




