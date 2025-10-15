В Раде ищут "российский след": что выяснили об окружении Зеленского

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Скандал с российским паспортом стоил Одесскому мэру Геннадию Труханову украинского гражданства и должности главы города. В Раде напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в его ближайшем окружении были люди достаточно тесно связанные с Россией.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко напомнил, что у жены Ивана Баканова было гражданство РФ.
Напомнил и о взглядах Бориса Шефира – он выступал за дружбу с Россией.
Политик поинтересовался, как так получилось, что лучший друг Владимира Александровича, которого он назначал главой СБУ, имел жену с российским гражданством. А его ближайший бизнес-партнер, на которого он переписал все компании на втором году полномасштабной войны, говорил, что нужно дружить с Россией.
Вспомнил народный депутат и о советнике Зеленского Дмитрии Литвине.
