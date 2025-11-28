В Раде рассказали, что самое интересное с обысками у Ермака: НАБУ может пойти на радикальный шаг

Самое интересное сейчас, будут ли у главы Офиса президента Андрея Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака – это потенциально еще 170 новых уголовных дел. Об этом рассказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Каждая переписка – это отдельное уголовное производство. Превышение полномочий, злоупотребление влиянием, незаконные указания, политические преследования… все адвокаты страны не помогут", – написал нардеп у себя в телеграмме.

Алексей Гончаренко добавляет также интересную переписку Ермака с президентом. Пока неизвестно, знал ли он о его действиях, давал ли указания, как делили деньги.

Политик считает, что в скором времени общество узнает много нового.

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале.

Стоит отметить, что в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ерма.

В НАБУ и САП официально подтвердили обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Там заявили, что "совершают следственные действия (обыски)". Они санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали обещают обнародовать позже.

В то же время журналист издания Financial Times Кристофер Миллер считает, что обыски дома у Ермака связаны с расследованием по делу "Мидас". Об этом он написал в сети X.



