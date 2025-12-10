У Раді розкритикували заяву Зеленського: що може перетворити вибори на імітацію

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні, якщо західні партнери забезпечать безпеку. У Раді відреагували на заяву очільника України.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що якщо влада готова до виборів, то нехай почне агітацію з лінії оборони. За його словами, в Україні що не день — то новий скандал. Тепер головна тема влади — вибори. Президент заявив, що він до них готовий. Політик зазначив, що заява гучна, але є кілька простих питань.
Однак, за його словами, ключове інше: сьогодні провести вибори в Україні неможливо. Захисники України на передовій і мільйони українців за кордоном просто не зможуть проголосувати. А голосування без них, на переконання народного депутата, — це не вибори, а імітація.
