У Раді розкритикували заяву Зеленського: що може перетворити вибори на імітацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні, якщо західні партнери забезпечать безпеку. У Раді відреагували на заяву очільника України.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що якщо влада готова до виборів, то нехай почне агітацію з лінії оборони. За його словами, в Україні що не день — то новий скандал. Тепер головна тема влади — вибори. Президент заявив, що він до них готовий. Політик зазначив, що заява гучна, але є кілька простих питань.

“Перше — чому йдеться тільки про президентські вибори? Якщо вже Зеленський готовий, то давайте проводити і парламентські теж. Але не через “Дію”, де можна намалювати будь-який відсоток. Друге: чи не хоче Зеленський згадати про власну обіцянку йти лише на один президентський термін? Було б коректно, якби президент дотримувався слова”, — зауважив Разумков.

Однак, за його словами, ключове інше: сьогодні провести вибори в Україні неможливо. Захисники України на передовій і мільйони українців за кордоном просто не зможуть проголосувати. А голосування без них, на переконання народного депутата, — це не вибори, а імітація.

“Так, ця влада має піти. І я вірю, що після завершення війни вона стане лише гіркою сторінкою нашої історії. А якщо Зеленський справді “готовий до виборів”, нехай розпочне передвиборчий тур із ключових точок української оборони: Оріхів, Покровськ, Костянтинівка, Куп’янськ, Вовчанськ. Якщо там вдасться провести агітацію і концерти “95 кварталу” — тоді можна буде говорити про справжню готовність до виборів”, — резюмував політик.

