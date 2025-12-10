В Раде раскритиковали заявление Зеленского: что может превратить выборы в имитацию

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине, если западные партнеры обеспечат безопасность. В Раде отреагировали на заявление главы Украины.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что если власть готова к выборам, пусть начнет агитацию с линии обороны. По его словам, в Украине каждый день — новый скандал. Теперь главная тема власти – выборы. Президент заявил, что он к ним готов. Политик отметил, что заявление громкое, но есть несколько простых вопросов.
Однако по его словам, ключевое другое: сегодня провести выборы в Украине невозможно. Защитники Украины на передовой и миллионы украинцев за границей просто не смогут проголосовать. А голосование без них, по убеждению народного депутата, – это не выборы, а имитация.
