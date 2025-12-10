В Раде раскритиковали заявление Зеленского: что может превратить выборы в имитацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине, если западные партнеры обеспечат безопасность. В Раде отреагировали на заявление главы Украины.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что если власть готова к выборам, пусть начнет агитацию с линии обороны. По его словам, в Украине каждый день — новый скандал. Теперь главная тема власти – выборы. Президент заявил, что он к ним готов. Политик отметил, что заявление громкое, но есть несколько простых вопросов.

"Первое — почему речь идет только о президентских выборах? Если уж Зеленский готов, то давайте проводить и парламентские тоже. Но не из-за "Действия", где можно нарисовать любой процент. Второе: не хочет ли Зеленский вспомнить о собственном обещании идти только на один президентский срок? Было бы корректно, если бы президент придерживался слова", – отметил Разумков.

Однако по его словам, ключевое другое: сегодня провести выборы в Украине невозможно. Защитники Украины на передовой и миллионы украинцев за границей просто не смогут проголосовать. А голосование без них, по убеждению народного депутата, – это не выборы, а имитация.

"Да, эта власть должна пойти. И я верю, что после завершения войны она станет лишь горькой страницей нашей истории. А если Зеленский действительно "готов к выборам", пусть начнет предвыборный тур с ключевых точек украинской обороны: Орехов, Покровск, Константиновка, Купянск, Волчанск. Если там удастся провести агитацию и концерты "95 квартала" — тогда можно будет говорить о готовности к выборам", — резюмировал политик.

