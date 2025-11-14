У Раді пропонують перевірити один з антикорупційних органів: депутати зареєстрували новий законопроект

У Верховній Раді група народних депутатів зареєстрували законопроект, яким пропонують механізм незалежного аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Авторами проекту стали нардепи від "Слуги народу" Анастасія Радіна, Роксолана Підласа та Роман Грищук, а також представники "Голосу" Ярослав Железняк та Максим Хлапук.

Документом пропонується невідкладно провести аудит НАЗК. Зазначається, що необхідність проведення оцінки агентства передбачена також рекомендаціями, наданими Єврокомісією у звіті щодо України в межах пакета розширення.

Проект закону пропонує делегувати повноваження щодо затвердження критеріїв та методики аудиту НАЗК комісії з проведення незалежної оцінки, яку має створити Кабмін.

"Метою законопроекту є вдосконалення механізму проведення оцінки Національного агентства, забезпечення своєчасного та ефективного її проведення шляхом надання Комісії повноважень щодо затвердження критеріїв та методики оцінювання, а також встановлення чітких строків для формування складу Комісії", — йдеться у пояснювальний записці до законопроекту.

Серед іншого, комісія повинна буде ухвалити висновок зовнішнього незалежного оцінювання ефективності діяльності НАЗК протягом восьми місяців. А результати аудиту прямо впливатимуть на керівництво НАЗК. Після негативного висновку його можуть відправити у відставку.

У випадку ухвалення законопроекту уряд повинен буде негайно розпочати формування аудиторської комісії. Надалі її створюватимуть раз на два роки.

