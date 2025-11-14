logo_ukra

BTC/USD

96733

ETH/USD

3175.54

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 У Раді пропонують перевірити один з антикорупційних органів: депутати зареєстрували новий законопроект
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді пропонують перевірити один з антикорупційних органів: депутати зареєстрували новий законопроект

На тлі корупційного скандалу в Україні у Верховній Раді пропонують провести незалежний аудит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

14 листопада 2025, 13:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Верховній Раді група народних депутатів зареєстрували законопроект, яким пропонують механізм незалежного аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У Раді пропонують перевірити один з антикорупційних органів: депутати зареєстрували новий законопроект

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Авторами проекту стали нардепи від "Слуги народу" Анастасія Радіна, Роксолана Підласа та Роман Грищук, а також представники "Голосу" Ярослав Железняк та Максим Хлапук. 

Документом пропонується невідкладно провести аудит НАЗК. Зазначається, що необхідність проведення оцінки агентства передбачена також рекомендаціями, наданими Єврокомісією у звіті щодо України в межах пакета розширення.

Проект закону пропонує делегувати повноваження щодо затвердження критеріїв та методики аудиту НАЗК комісії з проведення незалежної оцінки, яку має створити Кабмін.

"Метою законопроекту є вдосконалення механізму проведення оцінки Національного агентства, забезпечення своєчасного та ефективного її  проведення шляхом надання Комісії повноважень щодо затвердження критеріїв  та методики оцінювання, а також встановлення чітких строків для формування  складу Комісії", — йдеться у пояснювальний записці до законопроекту.

Серед іншого, комісія повинна буде ухвалити висновок зовнішнього незалежного оцінювання ефективності діяльності НАЗК протягом восьми місяців. А результати аудиту прямо впливатимуть на керівництво НАЗК. Після  негативного висновку його можуть відправити у відставку.

У випадку ухвалення законопроекту уряд повинен буде негайно розпочати формування аудиторської комісії. Надалі її створюватимуть раз на два роки.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, хто винний у корупційному скандалі з "Енергоатомом". Пояснив, що згідно з положенням Кабмін як єдиний акціонер здійснює управління “Енергоатомом” через Міністерство економіки. За його словами, саме це міністерство відповідає за формування наглядової ради, формування фінансової програми та контроль за її виконанням.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/58713
Теги:

Новини

Всі новини