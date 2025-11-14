В Раде предлагают проверить один из антикоррупционных органов: депутаты зарегистрировали новый законопроект

В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, которым предлагают механизм независимого аудита Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Авторами проекта стали нардепы от "Слуги народа" Анастасия Радина, Роксолана Подласа и Роман Грищук, а также представители "Голоса" Ярослав Железняк и Максим Хлапук.

Документом предлагается безотлагательно провести аудит НАПК. Отмечается, что необходимость проведения оценки агентства предусмотрена также рекомендациями, предоставленными Еврокомиссией в отчете по Украине в рамках пакета расширения.

Проект закона предлагает делегировать полномочия по утверждению критериев и методики аудита НАПК комиссии по проведению независимой оценки, которую должен создать Кабмин.

"Целью законопроекта является усовершенствование механизма проведения оценки Национального агентства, обеспечение своевременного и эффективного ее проведения путем предоставления Комиссии полномочий по утверждению критериев и методики оценки, а также установление четких сроков для формирования состава Комиссии", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Среди прочего, комиссия должна будет принять заключение внешнего независимого оценивания эффективности деятельности НАПК в течение восьми месяцев. А результаты аудита будут прямо влиять на руководство НАПК. После отрицательного заключения его могут отправить в отставку.

В случае принятия законопроекта правительство должно будет немедленно приступить к формированию аудиторской комиссии. В дальнейшем ее будут создавать раз в два года.

