У Раді не приховують гніву через “дику мобілізацію”: шоковані, “яку країну побудував Зеленський”

Скандали через мобілізацію в Україні не вщухають. У Луцьку чоловік узяв дітей колишньої жінки в заручники, заявивши, що обміняє їх на відстрочку від армії. Дітей у заручниках тримав понад 3 години та погрожував їм ножем. Головною вимогою звільнення дітей було надання відстрочки від мобілізації.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко пояснив, що суспільство вже втомилося від такої дикої мобілізації та готове навіть йти на серйозні злочини.

“Не дивуйтесь, що з такою системою ми будем бачити дедалі більше таких випадків”, — зазначив він.

За словами народного депутата, щоб цього не було, треба боротись з причинами. І зробити це можна за 4 кроки:

1. Ввести терміни служби.

2. Збільшити мінімальне грошове забезпечення всім військовим до 50 тисяч гривень.

3. Притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до побиття та насилля проти мобілізованих

4. Ліквідувати ТЦК та перейти на рекрутингову модель мобілізації.

“Просто вдумайтеся: чоловік бере трьох дітей у заручники, просто щоб отримати відстрочку від мобілізації! Ось таку країну побудував Зеленський, країну в якій люди йдуть на кримінал, щоб не бути викраденими десь посеред вулиці. Що тут ще можна додати взагалі? Це просто жах”, — підсумував Гончаренко.

