У Раді не приховують гніву через “дику мобілізацію”: шоковані, “яку країну побудував Зеленський”

Кречмаровская Наталия
Скандали через мобілізацію в Україні не вщухають. У Луцьку чоловік узяв дітей колишньої жінки в заручники, заявивши, що обміняє їх на відстрочку від армії. Дітей у заручниках тримав понад 3 години та погрожував їм ножем. Головною вимогою звільнення дітей було надання відстрочки від мобілізації.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Гончаренко пояснив, що суспільство вже втомилося від такої дикої мобілізації та готове навіть йти на серйозні злочини.
За словами народного депутата, щоб цього не було, треба боротись з причинами. І зробити це можна за 4 кроки:
1. Ввести терміни служби.
2. Збільшити мінімальне грошове забезпечення всім військовим до 50 тисяч гривень.
3. Притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до побиття та насилля проти мобілізованих
4. Ліквідувати ТЦК та перейти на рекрутингову модель мобілізації.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні продовжується примусова мобілізація і з цим процесом не припиняються проблеми. Народні депутати критикують так звану “бусифікацію” і навіть заявляють, коли самі підуть на фронт. Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін розповів, що не так з мобілізацією в Україні.