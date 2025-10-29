logo

В Раде не скрывают гнева из-за "дикой мобилизации": шокированы, "какую страну построил Зеленский"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде не скрывают гнева из-за "дикой мобилизации": шокированы, "какую страну построил Зеленский"

Народный депутат Гончаренко рассказал о критической ситуации, вызванной "дикой мобилизацией"

29 октября 2025, 17:38 comments3564
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандалы из-за мобилизации в Украине не утихают. В Луцке мужчина взял детей бывшей женщины в заложники, заявив, что обменяет их на отсрочку от армии. Детей в заложниках держал более 3 часов и угрожал им ножом. Главным требованием освобождения детей было предоставление отсрочки от мобилизации.

В Раде не скрывают гнева из-за "дикой мобилизации": шокированы, "какую страну построил Зеленский"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил, что общество уже устало от такой дикой мобилизации и готово даже идти на серьезные преступления.

"Не удивляйтесь, что с такой системой мы будем видеть все больше таких случаев", — отметил он.

По словам народного депутата, чтобы этого не было, нужно бороться с причинами. И сделать это можно в 4 шагах:

1. Ввести сроки службы.

2. Увеличить минимальное денежное довольствие всем военным до 50 тысяч гривен.

3. Привлечь к ответственности всех, кто причастен к избиению и насилию против мобилизованных

4. Устранить ТЦК и перейти на рекрутинговую модель мобилизации.

"Просто вдумайтесь: мужчина берет троих детей в заложники, просто чтобы получить отсрочку от мобилизации! Вот такую страну построил Зеленский, страну в которой люди идут на криминал, чтобы не быть похищенными где-то посреди улицы. Что еще можно добавить вообще? Это просто ужас", — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжается принудительная мобилизация и с этим процессом не прекращаются проблемы. Народные депутаты критикуют так называемую "бусификацию" и даже заявляют, когда сами уйдут на фронт. Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус, Максим Жорин рассказал, что не так с мобилизацией в Украине.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50448
