Скандалы из-за мобилизации в Украине не утихают. В Луцке мужчина взял детей бывшей женщины в заложники, заявив, что обменяет их на отсрочку от армии. Детей в заложниках держал более 3 часов и угрожал им ножом. Главным требованием освобождения детей было предоставление отсрочки от мобилизации.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил, что общество уже устало от такой дикой мобилизации и готово даже идти на серьезные преступления.

"Не удивляйтесь, что с такой системой мы будем видеть все больше таких случаев", — отметил он.

По словам народного депутата, чтобы этого не было, нужно бороться с причинами. И сделать это можно в 4 шагах:

1. Ввести сроки службы.

2. Увеличить минимальное денежное довольствие всем военным до 50 тысяч гривен.

3. Привлечь к ответственности всех, кто причастен к избиению и насилию против мобилизованных

4. Устранить ТЦК и перейти на рекрутинговую модель мобилизации.

"Просто вдумайтесь: мужчина берет троих детей в заложники, просто чтобы получить отсрочку от мобилизации! Вот такую страну построил Зеленский, страну в которой люди идут на криминал, чтобы не быть похищенными где-то посреди улицы. Что еще можно добавить вообще? Это просто ужас", — подытожил Гончаренко.

в Украине продолжается принудительная мобилизация и с этим процессом не прекращаются проблемы. Народные депутаты критикуют так называемую "бусификацию" и даже заявляют, когда сами уйдут на фронт. Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус, Максим Жорин рассказал, что не так с мобилизацией в Украине.




