У Раді назвали умови для проведення виборів під час війни

В Україні поки що відсутні будь-які законодавчі ініціативи або навіть попередні напрацювання, які могли б регулювати проведення виборів в умовах війни. Про це в ефірі національного телемарафону заявив віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Олександр Корнієнко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, підготовка такого закону потребує широкого обговорення у парламенті, залучення громадських організацій та уряду. Усі рішення, наголошує Корнієнко, мають ухвалюватися лише спільно.

"Щоб розпочати цей процес, потрібно зібратися, обговорити та визначити, в якому напрямку рухатися при розробці законодавства", — зазначив заступник голови Верховної Ради.

Політик підкреслив, що вибори в країні не проводяться не з політичних причин, а через війну та постійні загрози з боку Росії. Шестирічний термін роботи нинішньої Ради – безпрецедентний, проте він обумовлений щоденними ракетними обстрілами та бойовими діями.

Україна, нагадав Корнієнко, залишається кандидатом у члени ЄС і має дотримуватися демократичних критеріїв. Однак проведення виборів можливе лише за наявності гарантованої безпеки, яку здатні забезпечити міжнародні партнери – насамперед США та європейські країни.

Серед ключових ризиків він назвав безпеку виборців за кордоном, участь у голосуванні сотень тисяч військових, можливу участь військових як кандидатів, проблеми виборчого реєстру та розширення повноважень ЦВК, критерії відкриття дільниць у прифронтових районах, а також нові погрози від дронів, включаючи FPV.

Корнієнко додав, що технічні напрацювання вже існують: у ЦВК працюють робочі групи, є чернетки і в парламенті. Однак жоден документ поки що не готовий до розгляду, щоб уникнути політизації теми.

"Якщо є негайні вимоги партнерів, вони мають насамперед допомогти забезпечити безпеку", — наголосив він.

