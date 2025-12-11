logo

В Раде назвали условия для проведения выборов во время войны

Александр Корниенко отметил, что технические наработки, как провести выборы во время войны, уже существуют: в ЦИК работают рабочие группы, есть черновики и в парламенте

11 декабря 2025, 12:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине пока отсутствуют какие-либо законодательные инициативы или даже предварительные наработки, которые могли бы регулировать проведение выборов в условиях войны. Об этом в эфире национального телемарафона заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

В Раде назвали условия для проведения выборов во время войны

Александр Корниенко. Фото: из открытых источников

По его словам, подготовка такого закона требует широкого обсуждения в парламенте, привлечения общественных организаций и правительства. Все решения, подчеркивает Корниенко, должны приниматься только совместно. 

"Чтобы начать этот процесс, нужно собраться, обсудить и определить, в каком направлении двигаться при разработке законодательства", — отметил замглавы Верховной Рады.

Политик подчеркнул, что выборы в стране не проводятся не по политическим причинам, а из-за войны и постоянных угроз со стороны России. Шестилетний срок работы нынешней Рады – беспрецедентный, однако он обусловлен ежедневными ракетными обстрелами и боевыми действиями.

Украина, напомнил Корниенко, остается кандидатом в члены ЕС и должна соблюдать демократические критерии. Однако проведение выборов возможно только при наличии гарантированной безопасности, которую способны обеспечить международные партнеры – прежде всего США и европейские страны.

Среди ключевых рисков он назвал безопасность избирателей за рубежом, участие в голосовании сотен тысяч военных, возможное участие военных как кандидатов, проблемы избирательного реестра и расширение полномочий ЦИК, критерии открытия участков в прифронтовых районах, а также новые угрозы от дронов, включая FPV.

Корниенко добавил, что технические наработки уже существуют: в ЦИК работают рабочие группы, есть черновики и в парламенте. Однако ни один документ пока не готов к рассмотрению, чтобы избежать политизации темы.

"Если есть немедленные требования партнеров, они должны прежде всего помочь обеспечить безопасность", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможно ли проведение выборов в Украине во время войны: в чем состоит план Трампа.




