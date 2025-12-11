В Раде назвали условия для проведения выборов во время войны

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине пока отсутствуют какие-либо законодательные инициативы или даже предварительные наработки, которые могли бы регулировать проведение выборов в условиях войны. Об этом в эфире национального телемарафона заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.
Александр Корниенко. Фото: из открытых источников
По его словам, подготовка такого закона требует широкого обсуждения в парламенте, привлечения общественных организаций и правительства. Все решения, подчеркивает Корниенко, должны приниматься только совместно.
Политик подчеркнул, что выборы в стране не проводятся не по политическим причинам, а из-за войны и постоянных угроз со стороны России. Шестилетний срок работы нынешней Рады – беспрецедентный, однако он обусловлен ежедневными ракетными обстрелами и боевыми действиями.
Украина, напомнил Корниенко, остается кандидатом в члены ЕС и должна соблюдать демократические критерии. Однако проведение выборов возможно только при наличии гарантированной безопасности, которую способны обеспечить международные партнеры – прежде всего США и европейские страны.
Среди ключевых рисков он назвал безопасность избирателей за рубежом, участие в голосовании сотен тысяч военных, возможное участие военных как кандидатов, проблемы избирательного реестра и расширение полномочий ЦИК, критерии открытия участков в прифронтовых районах, а также новые угрозы от дронов, включая FPV.
Корниенко добавил, что технические наработки уже существуют: в ЦИК работают рабочие группы, есть черновики и в парламенте. Однако ни один документ пока не готов к рассмотрению, чтобы избежать политизации темы.
Читайте также на портале "Комментарии" — возможно ли проведение выборов в Украине во время войны: в чем состоит план Трампа.