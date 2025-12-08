У Раді натякнули, що Зеленський тягне час з мирним планом: чому насправді у гніві Трамп

Наразі питання стоїть не у тому, а що у тому "мирному плані", який так просувають США. Питання в тому, що ми залежні від США. І тому напрямок до миру має бути таким: ми маєм робити все від нас залежне, а далі вже питання США та її тиску на росію. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Політик зазначив, що зараз відбувається протилежне. росія нами грає, а ми продовжуємо дратувати свого найголовнішого союзника.

"Я прекрасно розумію, чому Зеленський не прочитав (мирний план Трампа – ред.). Це така ідея затягти час. Тільки питання щоб що? Раптом що? Завтра ми в Криму будем? Чи під москвою?", – задається питаннями Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, яким буде наступний крок у мирних переговорах України та Росії, Трамп відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", – обурився президент США.

