У Раді натякнули, що Зеленський тягне час з мирним планом: чому насправді у гніві Трамп

Кравцев Сергей
Наразі питання стоїть не у тому, а що у тому "мирному плані", який так просувають США. Питання в тому, що ми залежні від США. І тому напрямок до миру має бути таким: ми маєм робити все від нас залежне, а далі вже питання США та її тиску на росію. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів нардеп Олексій Гончаренко.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Політик зазначив, що зараз відбувається протилежне. росія нами грає, а ми продовжуємо дратувати свого найголовнішого союзника.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, яким буде наступний крок у мирних переговорах України та Росії, Трамп відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.
