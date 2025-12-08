В Раде намекнули, что Зеленский тянет время с мирным планом: почему на самом деле в гневе Трамп

Пока вопрос стоит не в том, а в том "мирном плане", который так продвигают США. Вопрос в том, что мы зависимы от США. И поэтому направление к миру должно быть таким: мы должны делать все от нас зависящее, а дальше уже вопросы США и ее давления на россию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Политик отметил, что сейчас происходит обратное. Россия нами играет, а мы продолжаем раздражать своего самого главного союзника.

"Я прекрасно понимаю, почему Зеленский не прочел (мирный план Трампа – ред.). Это такая идея затянуть время. Только вопрос чтоб что? Вдруг что? Завтра мы в Крыму будем? Или под москвой?", – задается вопросами Алексей Гончаренко.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что россияне якобы согласились на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его. Свое заявление Трамп сделал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу того, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России, Трамп ответил, что "немного разочарован" Зеленским.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет. Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом – ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", – возмутился президент США.

