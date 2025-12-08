Рубрики
Кравцев Сергей
Пока вопрос стоит не в том, а в том "мирном плане", который так продвигают США. Вопрос в том, что мы зависимы от США. И поэтому направление к миру должно быть таким: мы должны делать все от нас зависящее, а дальше уже вопросы США и ее давления на россию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Политик отметил, что сейчас происходит обратное. Россия нами играет, а мы продолжаем раздражать своего самого главного союзника.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что россияне якобы согласились на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его. Свое заявление Трамп сделал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря.
Отвечая на вопрос журналиста по поводу того, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России, Трамп ответил, что "немного разочарован" Зеленским.
