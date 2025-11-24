У Раді хапаються за голову: що нардепи вимагають від Зеленського

“Великий розпродаж” підприємств діє в Україні уже не перший рік. Однак у парламенті переконані, що підприємства продають за безцінь.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Анна Скороход заявила про грабунок під час війни та розповіла, що в України крадуть стратегічні заводи. Вона повідомила, що разом з нардепом Олександром Юрченком провели цілий день на Одеському припортовому заводі (ОПЗ).

“Без перебільшення, це монументальний гігант, який у свої найкращі часи забезпечував до 10% світового обороту аміаку. Але зараз його готують "на забій". Унікальне, стратегічне підприємство хочуть продати за копійки у приватні руки. Під час війни, коли активи коштують найменше, влада влаштовує "великий розпродаж". Замість того, щоб завод приносив мільярди у бюджет воюючої країни, ці гроші підуть у приватні кишені”, — повідомила народна депутатка.

За її словами, схема не нова — довести до штучного банкрутства, зупинити виробництво, віддати за безцінь і хочуть зробити це вже завтра.

Нардепка звернулася до президента Володимира Зеленського.

“Пане Президенте! Я не знаю, хто вам розповідає казки, що цей завод "не потрібен". Вас вводять в оману. Не дозвольте розбазарити стратегічне підприємство. Ви давали доручення запустити його ще у 2023 році. Де результат? Приватизація ОПЗ зараз — це злочин проти економічної безпеки України”, — наголосила вона.

