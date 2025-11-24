В Раде хватаются за голову: что нардепы требуют от Зеленского

"Большая распродажа" предприятий действует в Украине уже не первый год. Однако в парламенте убеждены, что предприятия продают по дешевке.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Анна Скороход заявила о грабеже во время войны и рассказала, что у Украины воруют стратегические заводы. Она сообщила, что вместе с нардепом Александром Юрченко провели целый день на Одесском припортовом заводе (ОПЗ).

“Без преувеличения, это монументальный гигант, который в свои лучшие времена обеспечивал до 10% мирового оборота аммиака. Но сейчас его готовят "на убой". Уникальное, стратегическое предприятие хотят продать за копейки в частные руки. Во время войны, когда активы стоят меньше всего, власти устраивают "большую распродажу". Вместо того чтобы завод приносил миллиарды в бюджет воюющей страны, эти деньги пойдут в частные карманы”, — сообщила народная депутат.

По ее словам, схема не нова – довести до искусственного банкротства, остановить производство, отдать за бесценок и хотят сделать это уже завтра.

Нардепка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому.

"Господин Президент! Я не знаю, кто вам рассказывает сказки, что этот завод "не нужен". Вас вводят в заблуждение. Не позвольте разбазарить стратегическое предприятие. Вы давали поручение запустить его еще в 2023 году. Где результат? Приватизация ОПЗ сейчас — это преступление против экономической безопасности Украины", — подчеркнула она.

