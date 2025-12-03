У нардепів опускаються руки: що для влади важливіше за фронт

У середу, 3 грудня, Верховна Рада України проголосувала за державний бюджет. Однак це рішення підтримали не всі народні обранці.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ірина Геращенко прокоментувала голосування за бюджет. За її словами у документі на брехливі Telegram-канали — 4 млрд на “стратегічні комунікації”, і на марафон.

“Влада думає не про фронт, а про пропаганду, продовжуючи медіакілерство в Telegram-каналах. Тим часом нарід, з подачі позітівних блогерів, продовжує обговорювати “шопінг в Мілані” депутаток ЄС і мій старий светр, а не корупцію державного масштабу в бюджеті. Іноді опускаються руки, як чесно”, — пояснила народна депутатка.

Раніше вона повідомила, що у Верховній Раді створено коаліцію “Слуг” і “ОПЗЖ”. Саме вони, як пояснила нардепка, проголосували за бюджет на 2026 рік, де залишається марафон, “стратегічні комунікації”, піднімаються видатки на ОП, ДБР, ГПУ, але ні копійки — на збільшення зарплат військовим.

“257 депутатів це все підтримали та несуть за це повну відповідальність. “Слуги народу” не зробили жодного висновку з політичної кризи…”, — пояснила Геращенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання нестачі коштів — актуальне для України. Влада намагається знайти варіанти, які допоможуть зменшити дефіцит бюджету. Однак, на думку народних депутатів, шукають прості рішення, які обернуться і проти простих українців, і згодом проти держави.

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що наша влада довго не думає — коли треба латати бюджет. Найпростіше, за його словами, вдарити по тих, хто вже платить податки, а не по тих, хто їх краде.



